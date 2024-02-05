الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال "غرامي 2024".. نجمة عالمية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

جوائز غرامي
جوائز غرامي

دعت النجمة الإسكتلندية آني لينوكس، إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، خلال أدائها الغنائي في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا في ولاية لوس أنجلوس في أميركا.

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وبعد أدائها لأغنية "Nothing Compares 2 U" تكريمًا للفنانة الراحلة سينيد أوكونور، رفعت آني ذراعيها في الهواء وقالت: "فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام في العالم".


وحظيت هذه الخطوة بتأييد حار من قِبل الحضور، الذين هتفوا وصفقوا بحرارة للنجمة الإسكتلندية، معبرين عن إعجابهم بموقفها الجريء. -وكالات

 


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