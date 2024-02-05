خلال "غرامي 2024".. نجمة عالمية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

دعت النجمة الإسكتلندية آني لينوكس، إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، خلال أدائها الغنائي في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا في ولاية لوس أنجلوس في أميركا.

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وبعد أدائها لأغنية "Nothing Compares 2 U" تكريمًا للفنانة الراحلة سينيد أوكونور، رفعت آني ذراعيها في الهواء وقالت: "فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام في العالم".

الفنانة آني لينوكس تطالب بوقف اطلاق النار في فلسطين في حفل الـ #Grammys.

pic.twitter.com/YlksaIQF5p — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 5, 2024



وحظيت هذه الخطوة بتأييد حار من قِبل الحضور، الذين هتفوا وصفقوا بحرارة للنجمة الإسكتلندية، معبرين عن إعجابهم بموقفها الجريء. -وكالات