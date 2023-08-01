خوري والأخوان نعمة لـ"الغد": طاقة الفرح بجمهور "جرش" تزيده جمالا

رشا كناكرية

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في أمسية فرح ثلاثية متناغمة عاشها جمهور المسرح الشمالي، أكد الفنان الفلسطيني اليكس خوري، والفنانة اللبنانية عبير نعمة وشقيقها الفنان اللبناني جورج نعمة، في تصريح لـ "الغد": "طاقة الفرح بجمهور جرش تزيده جمالا".وبلهفة وحب، استقبل جمهور المسرح الشمالي فناني الأمسية، لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية طوال مدة الحفل المنظم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37.وبدأ الفنان الفلسطيني خوري ابن حيفا الملقب بـ "وديع الصافي الصغير" وصلته الغنائية بموال "بلدي أه بلدي" الذي أطرب به مسامع محبينه، لينقلهم بصوته الجبلي لحقبة زمنية مختلفة أعادت لهم ذكريات جميلة.وتلاها بأغنية "زرعنا تلالك يا بلادي"، لتتعلى الأصوات بحب الوطن والفن الجميل، وليزداد تألق هذه الليلة بعزف الفرقة الموسيقية المرافقة له، التي عزفت إيقاعات موسيقية أضفت جمالية وبهجة لكل أغنية.وزاد حماس الجمهور وتعالت أصواته على إيقاعات أغنية "الله معك يا بيت صامد بالجنوب".وأكد الفنان خوري في تصريحه لـ "الغد" أن أول وآخر داعم للفنان هو الجمهور وتفاعله هو الذي يشجع الفنان ليكمل عطاءه". معبرا عن سعادته بالجمهور الجميل والداعم له بأن هذا التشجيع بمثابة دافع له ليعمل أكثر ولينجح في مسيرته الفنية.وأضاف خوري، بأنه يطمح لأن يبني لنفسه هوية وشخصية خاصة أسسها أنماط الطرب الأصيل التي تأسس وتربى عليها من عمالقة، متمنيا أن يدخل فنه الخلود، واصفا تجربته الأولى في مهرجان جرش بالعظيمة التي لا توصف بالكلمات.وأطرب خوري محبيه بصوته الجبلي الأصيل بباقة من أجمل الأغاني العربية التي تنوعت بين المواويل والأغاني الطربية ومنها "ميجنا يا ميجنا" و "عندك بحريه" و "اللؤلؤ المنضود" و "قدك المياس" التي أظهرت قدراته الصوتية المذهلة.هذا وقد كرم مدير مهرجان جرش ايمن سماوي الفنان الفلسطيني اليكس خوري.وبعد ترقب طال انتظاره أطل الفنان اللبناني جورج نعمة على خشبة المسرح الشمالي، لتتعالى الهتافات ترحيبا به، ليرد بالترحيب بهم بدوره ويعدهم بليلة من أجمل الليالي.وأطرب نعمة محبيه بباقة من أجمل أغاني الفن الأصيل، ومنها: "جيت بوقتك" و"يللي بجمالك ما شفت ابدا " و"حمامة بيضة" و"يا حبيبي حبك حيرني" و "قمره يا قمره" وختمها بأغنيته الشبابية "وضع البلد باللوج" ليزداد الحماس معها.وفي حديثه لـ "الغد" عبر الفنان نعمة عن سعادته بهذه الليلة المميزة بقوله "يصعب الكلام أمام هكذا تجربة ومجرد وجود أي فنان بمكان مثل مسرح جرش هو فخر وحلم.. جدًا سعيد بتفاعل الجمهور الرائع التي تملأ المكان بالفعل طاقة وتزيده جمالا".وأكد نعمة أنه سيكون سعيدا جدا بمشاركة أخرى له في مهرجان جرش، ويقول "الجميل في الأردن هو التفاعل الصادق من الجمهور الحافظ لتفاصيل معينة في الأغنية، وهذا الأمر يعطي للفنان دافع وطاقة إيجابية ليكمل ويستمر في مسيرته.. وتصبح مسؤوليته أكبر ليقدم لهم أغاني على قدر من توقعاتهم ومحبتهم"، مضيفا "والمحبة لا تتعوض ولا يستطيع الفنان أن يعبر عن محبة للناس الا من خلال تقديم عمل يليق بهذه المحبة".ولم تنته هذه الليلة قبل أن تصدح الفنانة اللبنانية عبير نعمة، بباقة من أجمل الأغاني بصوتها العذب الذي حمل بين طياته حبا كبيرا لجمهور جرش الذي استقبلها بحماس وهتاف كبيرين.وقدمت نعمة وصلتها الغنائية بداية بأغنية "وينك" التي أشعلت الأجواء وزادتها مع أغنية "بلا ما نحس" التي أخذتهم لعالم من الرومانسية وتبعتها بأغنية "تلفنتلك"، ومع كل أغنية كانت تخرج من حنجرة نعمة كان يعلو أصوات جمهور جرش فرحا ليطغى على صوتها.وليكن ختام هذه الليلة مسك، بموال جمع الاخوان نعمة، ليودعوا جمهور جرش أملا في لقاء آخر يجمعهم بالجمهور المميز والمحب للفن الجميل.وهذا وقد كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنانين جورج وعبير نعمة.