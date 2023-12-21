الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

داليا البحيري تبعث برسالة قوية لمنتقدي دعمها لغزة

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الفنانة المصرية داليا البحيري

شاركت الممثلة المصرية داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، منشوراً مطولاً تعاتب فيه كل من انتقد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، على خلفية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من شهرين.

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وأشارت البحيري كذلك إلى ضرورة هذا الدعم، سواء عبر المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بمقاطعة المنتجات والماركات التي تدعم الاحتلال عسكرياً، على الرغم من أن طرق الدعم هذه تعتبر شيئاً بسيطاً جداً أمام ما يحتاجه السكان في غزة بشكل فعلي.


كما خاطبت الممثلة المصرية كل من هو ساكت عن الحديث حول هذه القضية المهمة، وأولئك القادرين على إكمال حياتهم بشكل طبيعي، وكأن شيئاً لم يحدث في العالم بسبب الحرب الحالية في غزة.


داليا البحيري ترد على منتقدي دعمها لغزة 

وقد كتبت داليا البحيري في منشورها عبر إنستغرام بعض الجمل التي تمثل الحوارات التي أصبحت تدور بين الداعمين لغزة، وغير الداعمين.


وجاء في المنشور حسب ما كتبته: "اتسألت مؤخراً، أحدهم: أنتِ مالك بس ومال غزة؟! أنا: نعم؟! أحدهم: أنتِ اتأذيتي قوي على فكرة، أنا جوة نفسي: قول والمصحف، مالي ومال غزة؟!".


وأكملت البحيري منشورها، الذي أوضحت فيه موقفها الكامل من الأحداث، وقالت: "أقولك أنا بقا مالي ومال غزة، غزة هي آخر فرصة تلحق بها روحك وإنسانيتك، غزة يعني تحس بغيرك ومهموم بقضية إنسانية قبل قضية سياسية بعيد عن أي صراعات".

 

وأضافت: "غزة يعني أنه مش عادي تشوف شعب لا حول له ولا قوة أعزل، معظمه من النساء والشيوخ والأطفال يباد ويمحى من الوجود على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولا يتحرك ساكن لأحد!، غزة يعني فيلم رعب على الهواء مباشرة تختار تشوفه أو تقلب القناة أو تغيّر المنصة وتشاهد مسلسل وتقزقز لب وأنت تحت الباطنية متدفي".


وأكملت كلامها بالقول: "غزة يعني أعرف أرد على ربنا سبحانه وتعالى يوم الدين، وأقوله إني عملت يا دوب أضعف الإيمان! وكنت بعمل بوست خايب أو بعمل شير أو بقاطع منتجات البُعدا لعلها المنجية!، ده ردي على سؤال مالي ومال غزة!".


ثم ختمت داليا البحيري منشورها، وقالت: "ربنا هو الرزاق، ربنا وحده ولي نعمتي ونعم بالله العلي العظيم.. طظ في كل حاجة قدام لحظة أبص فيها في المرايا وأقول الحمد لله على نعمة الإحساس والكرامة وعزة النفس!، اللهم ديمها نعمة، قضيتي قضية إنسانية بحتة! ملهاش علاقة بالسياسة! أنا لا بفهم في السياسة ولا بحبها!، عرفتوا مالي ومال غزة؟!".


مواقف داليا البحيري من المقاطعة ودعم غزة

وكانت داليا البحيري قد سخّرت حسابها على إنستغرام، منذ بداية الحرب على غزة، من أجل إعلان دعمها الكامل للفلسطينيين، وكذلك نشر الوعي بالقضية على نطاق واسع.


إذ قامت بنشر فيديو باللغة الإنجليزية، موجّه لجميع نساء العالم، تطلب منهم الحديث عن فلسطين، وفهم تفاصيل القضية، وما يفعله المحتل بالمدنيين، من قتل وتنكيل واحتجاز.


فيما تحدثت عن موقفها من المقاومة في منشور مطوّل، وقالت فيه: "أنا حقيقي سعيدة جداً كل لما أعدي من قدام ستاربكس ولا ماكدونالدز وألاقيهم بينشوا بحس كده بانتصار وفرحانة أوي ببنتي وأصحابها اللي بقوا واعين وفاهمين".

 

وأضافت: "بكلم كيمي (ابنتها) امبارح كانت مع أصحابها لقيتها بترد عليا وهي بتغني أنا دمي فلسطيني، كيمي اللي بتسمع تايلر سويفت تخيلوا، شكراً غزة".


وقالت كذلك: "واللي زعلان ومتضايق من بوستاتي عن غزة وعن فلسطين في حاجة اسمها take a break عشان ما اعكرش عليك صفو حياتك في اللالا لاند! وممكن كمان تعملي unfriend لطيف برضو! ده تل أبيب ذات نفسها يا مؤمن فيها مظاهرات ضد اللي بيحصل في غزة ! ده غير المظاهرات في كل عواصم العالم ! ده الأمريكان ذات نفسهم مقاطعين ماكدونالدز وستاربكس وشيپسي وپيبسي وغيرهم منتجات تانية كتير اللي هي صناعة امريكي اصلا ! مقاطعين منتجات بلادهم عشان موالية للكيان الصهيوني! عشان ضد الإنسانية!".


ثم ختمت بالقول :"انا هفضل اعمل شير واكتب وادعم منتجات بلدي وافضل أقاطع المنتجات الموالية وأحرر نفسي وضميري…مش طول عمرنا بنقول الحل في تشجيع المنتج المصري ؟!!! أهو جت علي الطبطاب يلا نشجع المنتج المصري اللي حقيقي يقدر ينافس بقوة".


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