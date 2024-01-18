دوا ليبا: قريبة من الغزيين.. ونزوحهم يذكرني بكوسوفو

انضمت نجمة البوب البريطانية، ذات الأصل الألباني، دوا ليبا، يوم الثلاثاء، إلى النجوم الداعمين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مقابلة أُجريت معها في مجلة "رولينغ ستون".

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وقالت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا خلال المقابلة، إنه من السهل على الفنان أن يتجنب الانخراط في الشؤون السياسية، لكنها أعربت عن التزامها الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.









"قريبة منهم"



واعتبرت دوا ليبا أن المطالبات بوقف إطلاق النار على وسائل التواصل الاجتماعي ليست كافية، ولا تحقق "تأثيرًا كبيرًا". وذكرت تجربة أسرتها خلال مغادرتهم كوسوفو أثناء الحرب في عام 1998، حين لجأوا إلى لندن، مشيرة إلى معاناة النازحين في قطاع غزة، وعبرت عن تضامنها الكامل معهم قائلة: "أشعر أنني قريبة منهم".



وأعربت دوا ليبا عن أسفها لعدم وجود عدد كافٍ من الزعماء في العالم يدعون إلى وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أن "مشاعرها تجاه النازحين في غزة حقيقية للغاية".



وكانت ليبا قد شاركت أكثر من ألفي فنان بريطاني، بتوقيع رسالة مشتركة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالبوا فيها بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفك الحصار الذي يفرضه الاحتلال على سكانه.



ونشر الفنانون البريطانيون خطابهم في المنصة المخصصة للرسالة تحت عنوان "فنانون لأجل فلسطين" artistsforpalestine.



وشملت العريضة نجومًا معروفين مثل تيلدا سوينتن، وستيف كوغان، وتشارلز دانس، وميريام مارغويلز، بالإضافة إلى مخرجين مثل مايك لي ومايكل وينتربوتوم، وغيرهم من الفنانين في مجالات السينما والمسرح وغيرها من الفنون، إلى جانب مصممين غرافيك، وروائيين، ومصممي أزياء.



ودعا الفنانون البريطانيون في رسالتهم إلى "وضع حد للعنف والدمار في فلسطين"، معتبرين أن القتل العمد للمدنيين "هو دائمًا عمل وحشي، وانتهاك للقانون الدولي واعتداء على حرمة الحياة البشرية".



وأضاف هؤلاء في رسالتهم: "ترتكب إسرائيل جرائم خطيرة ضد الإنسانية. كما أن حلفائها، أي حكوماتنا، متواطئون في هذه الجرائم".





تعتيم إعلامي



وانضم الفنانون البريطانيون إلى العشرات من المؤثرين حول العالم، الذين وقفوا بمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدايته.



ورغم أن الرسالة التي ضمت 2000 فنان بريطاني، إلا أن وسائل الإعلام الغربية التي تناولتها لم تتجاوز الصحيفتين في بلادهم، بالإضافة إلى أحد المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة، في حين يلاقي أي موقف داعم لإسرائيل، ترويجًا كبيرًا بين وسائل إعلامية عالمية عدة.

نشأة دوا ليبا:





ولدت دوا ليبا في لندن في 22 أغسطس 1995 لوالدين ألبانيين من كوسوفو بعد تركهم لمدينة بريشتينا في التسعينيات، والتحقت ليبا بمدرسة فنية بشكل جانبي، حتى انتقلت إلى كوسوفو مع عائلتها في عام 2008 وعمل والدها كمغني روك خلال تلك الفترة.

بدأت دوا بتسجيل ونشر أغاني لها على يوتيوب لمغنييها المفضلين بعمر الرابعة عشر وعادت ليبا في سن السادسة عشر إلى لندن بحلم أن تصبح مغنية. وبعد فترة قصيرة من عودتها إلى لندن بدأت دوا بالعمل كعارضة أزياء





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