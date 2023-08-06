الأحد 06 آب 2023
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راغب علامة يتغزل بالشعب التونسي في قرطاج :" أنتم من صنعت لكم الأغنيات"

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راغب علامة بالزي التونسي على خشبة قرطاج
باللباس التقليدي التونسي، أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفله بتونس ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي.
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وخلال الحفل، ارتدى علامة الجبة التونسية وأرفقها بالشاشية التقليدية (قبعة فوق الرأس) وتغنى بالحب والجمال في حفل استثنائي جمعه بالجمهور التونسي الذي كان في الموعد منذ أكثر من أسبوعين حيث تم اقتناء جميع التذاكر منذ الإعلان الأول عن اسم علامة.

وبالجبّة والشاشية التونسية، غنى الفنان اللبناني "يا بنت السلطان" التي تعيده إلى بداياته في الثمانينيات، حيث غنى هذه الأغنية بإذاعة لبنان العربي في أول ظهور له، نقلا عن "العين الاخبارية".

وغنى راغب علامة أجمل أغانيه التي أثرت مدونته الموسيقية وأبرزها "نسيني الدنيا" و"يغيب" و"انت الحب الكبير" و"في كثير حلوين" و"اللي بعنا خسر دلعنا" و"قلبي عشقها" و"تركني لحالي" و"آسف حبيبتي" و"مغرم يا ليل" و"يا ليت فيا خبيها" و"سهروني الليل عيونك" و"أنا اسمي حبيبك" و"طب ليه" وغيرها من أغانيه التي بقيت محفورة في الذاكرة ورددها معه الجمهور بكل حماس.

وخلال الحفل، خاطب علامة جمهوره التونسي بكلمات حب وغزل قائلا "أنتم من صنعت لكم الأغنيات"، مؤكدا أن لسانه يعجز عن وصف سعادته بلقاء الجمهور التونسي ومحبته له. وفي حركة لاقت استحسان الحضور استقبل السوبر ستار اللبناني ابنه خالد على المسرح، مؤكدا أن المرة الأولى التي اعتلى فيها نجله مسرح قرطاج لم يتجاوز عمره السبع سنوات رفقة والده.

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