السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رامي صبري منتقدا من يطالب بإلغاء الحفلات: فلسطين طول عمرها بتموت (فيديو)

رامي صبري
رامي صبري

في مشهد غير مألوف، ظهر الفنان رامي صبري في بث مباشر على حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، وهو يجلس في حمام السباحة بعد أدائه لحفل في أبو ظبي. جاءت هذه الظهور بعد أن وجهت له انتقادات من بعض الجمهور، الذين استنكروا استمراره في إحياء الحفلات ومواصلة نشاطه الفني في ظل الأوضاع الحالية في غزة، حيث تستمر القصف الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين.

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رد رامي صبري على هذه الانتقادات جاء بطريقة غير متوقعة، حيث كان في حمام السباحة وأشار إلى أنه يتفاعل مع التعليقات التي وصلته بشكل شخصي. قال في بثه المباشر: “بشوف تعليقات لما باجي أنزل فيديو الأسبوعين اللي فاتوا على حفلات حضرناها بشوف تعليقات غريبة، مش فاهم ز إنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب”.

 

 

وأضاف: “فلسطين بتموت من قبل ما إحنا نيجي في الدنيا يعني نعمل إيه أه لازم نقف ونعمل اللي علينا وممكن نغني وندفع فلوس ليهم ونتضامن لكن نوقف شغلنا هنعمل إيه؟ هل إنت مش بتتفرج على الماتشات اللي شغاله مش بتدفع فلوس تروح تتفرج في الاستاد على الزمالك والأهلي مش بتتفرج على ليفربول ومحمد صلاح، مش بتخرج وتعيش حياتك؟ طيب بتخرج ليه طالما فلسطين بتضرب وبتموت يعني هنموت إحنا كمان”.

 


وأكد صبري أن قضية فلسطين لا تقف إذا توقف الفنانون عن الغناء، ورفض فكرة توقفه عن العمل الفني بسبب الأوضاع الراهنة. وقال: “مش موضوع رزق مفيش حاجة في المزيكا اسمها كده إحنا كاتبين عقود وشروط جزائية كبيرة، هل نقف عشان نبقى كويسين من وجهة نظركم مش دا التضامن، ما ممكن نعمل حفلة وادفع عائدها لفلسطين، قضية فلسطين مش هتقف لو أنا بطلت غناء”.


يُذكر أن رامي صبري شارك مؤخرًا في حفل “ليلة الدموع” في موسم الرياض، وكان قد ألغى حفله في الأردن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

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