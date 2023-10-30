رحم المعاناة في غزة يولد فنوناً تظاهرية جديدة

غادة الشيخ

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كل ما في الحرب الحالية على غزة مختلف: ثيرموميتر أعداد الشهداء، العند الغزي في البقاء على أرضه المحروقة، الأمل الذي ينسجه صوت أبو عبيدة في خطاباته، وأشكال التضامن الشعبي العالمي، الذي أنجبته أرحام قلوب إنسانية ثكلى على ما يحدث من إبادة جماعية على غزة، أدت إلى ابتكار طرق جديدة لفنون التضامن وتحديداً فنون التظاهر.من يتابع التظاهرات في الساحات العربية المتضامنة مع غزة، يرى مشاهد ألفتها الأبصار واعتادت الآذان على سماعها، لدرجة قد تصل بك إلى ترديد هتافات التظاهرات وأنت تتابعها من الشاشة لا على أرض المظاهرة، لكن من يتابع المسيرات والتظاهرات والوقفات التضامنية مع غزة في دول أوروبية وولايات أميركية يتعرف على فنون احتجاجية جديدة لم تألفها العين العربية من قبل، وتسببت في خلق الشعور بالدهشة مثل الذي نشعره عندما نتابع لوحة فنية كسرت كل قواعد الرسم، وتحررت من قيود الصندوق وحلقت إلى خارجه.ومن أشكال فنون التظاهرات المبتكرة التي ولدت مع الحرب الحالية على غزة، ذلك الناشط في بريطانيا الذي خرج عن "صندوق" التظاهرة الشعبية في لندن قبل التي جرت قبل أكثر من أسبوع، وحلق بالعلم الفلسطيني فوق جسر "هولم آرت"، تلك الحركة العفوية التي نجحت في استقطاب عيون العالم على ذلك الشاب، متناسية المشهد المهيب أسفله لآلاف المتظاهرين وهم يهتفون تحت الجسر.كذلك مثل ما حدث أمام منظمة "الفاو" في إيطاليا قبل يومين، عندما فاجأ ناشط حشود المتظاهرين المتضامنين مع غزة في تظاهرة أمام المنظمة، وقفز بسرعة فوق الوصف ونزع العلم الإسرائيلي من المبنى.فضلاً عن ابتكارات أخرى أنتجتها الحرب الهولوكوسيتية الواقعة على غزة مع المتعاطفين معها خارج القطر العربي، إذ قام ناشطون في ولايات أميركية ودول أوروبية باتباع أسلوب الصمت في التضامن مع غزة والاستغناء عن الكلام والهتاف بلف أجسادهم بأشرطة بيضاء كناية عن أكفان شهداء غزة، وكتابة عبارات تضامنية على الأشرطة بلون أحمر كناية عن دم المجازر التي تحدث هناك.وهناك ناشط أوروبي آخر، أخذ على عاتقه ابتداع فكرة خارج الصندوق ليعلن تضامنه مع غزة، وذلك بوضع عصبة على عينية وحمل لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "أنا متضامن مع غزة، إذا كنت متضامن أيضاً أحضني"، وتوسط إحدى الشوارع المزدحمة بالمارة، الذين تفاجؤواأنه ليس ناشط عربي، حيث مرت سيدة عربية مع ابنها أمامه وطلبت منه أن يحضنه ويتحدث مع بالعربية، وكان جواب الناشط: "أعتذر أنا لست عربياً