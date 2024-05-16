رحيل المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد

نعى نجوم ومشاهير الوسط الفني في سوريا المخرج عبد اللطيف عبد الحميد الذي توفي في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء عن عمر ناهز 70 عامًا.

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وقدم عبد الحميد سلسلة من الأفلام تركت بصمة في السينما السورية، وجمع في معظمها بين التأليف والإخراج منها (ليالي ابن آوي) و(رسائل شفهية) و(صعود المطر) و(نسيم الروح) و(قمران وزيتونة) و(ما يطلبه المستمعون) و(مطر أيلول) و(طريق النحل) و(عزف منفرد).



كما أدى أدوارًا على الشاشة في بعض الأفلام منها (بانتظار الخريف) من إخراج جود سعيد و(ماورد) من إخراج أحمد إبراهيم أحمد.





"رسائل شفهية" أبرز أعمال عبد اللطيف عبد الحميد



ويعتبر فيلم "رسائل شفهية"، واحدًا من أبرز أعماله التي حظيت بإقبال جماهيري كبير في صالات السينما.



وولد المخرج الراحل عام 1954 ودرس الأدب العربي في جامعة تشرين، قبل أن يحصل على منحة لدراسة السينما في روسيا حيث تخرج عام 1981، ليعود بعدها إلى سوريا ويبدأ مشواره مع المؤسسة العامة للسينما.

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