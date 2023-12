رسالة بغيضة مبطنة.. كيم كارديشيان تزين بيتها بـ”أكفان أطفال”، الانتقادات تطاردها

قامت مصمّمة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" قبل عدة ساعات، بنشر فيديو على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إضافة إلى صور عبر خاصية الستوري، تظهر فيها زينة منزلها بمناسبة أعياد الميلاد، وقد اختارت تغليف الهدايا بقماش أبيض ناصع أثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا اختيار كارداشيان طريقة التزيين هذه متعمّدة؛ للاستهزاء بشهداء غزة.



و قد كشف العدوان الأخير الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الوجه الحقيقي لعديد من النجوم والمشاهير حول العالم، حيث شهدنا في وقت سابق إعلان العديد من الفنانين والمؤثرين على حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي دعمهم ومساندتهم لإسرائيل أمثال مادونا وكايلي جينر والممثلة الأمريكية آشلي تيسدار..





شاركت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 43 عاماً، الجمعة، مع متابعيها على منصة "إنستغرام" والبالغ عددهم 364 مليوناً، مقطع فيديو جديداً تتباهي فيه بديكورها الفخم في الهواء الطلق والأشجار المغطاة بأضواء أعياد الميلاد البيضاء الناصعة والممرات التي تبدو كأنها مغمورة بالثلج والذي أعدّته خصوصاً لاستقبال السنة الجديدة 2024.



وفي بداية المقطع، كانت كيم تقود سيارتها عبر الممر الطويل المؤدي إلى قصرها الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار، وفق موقع THE US SUN



كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته كيم، مجموعة كبيرة في شكل أهرام من الهدايا ملفوفة باللون الأبيض تحت الشجرة.



وعلقت على المنشور قائلة: "القليل من ديكور عطلتي هذا العام".

وقد قام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن استهجانهم وغضبهم من الفيديو الذي حصد عدد مشاهدات ضخمة فاق الـ30 مليون مشاهدة، حيث شبّه أحد المتابعين الهدايا بشكل أكفان الأطفال الفلسطينيين.



كما كتب أحد المتابعين أن نشر كيم للفيديو شكل من أشكال مساندة إسرائيل، حيث إن "الهدايا الملفوفة بالقماش الأبيض عبارة عن شهداء غزة".



وكتب أحدهم: "قطعوا غابة من أجل إرضاء الذات، اذهبوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في غزة".



في حين شبّه متابعون آخرون ما قامت به كيم بالحملة الإعلانية لعلامة "زارا" التجارية التي أطلقتها قبل أيام،نشرت فيها عدداً من الصور، لعارضة أزياء، وهي تقف وسط ركام مبنى أو منزل، ويحيط بها ما يشبه جثّة إنسان تمّ لفّها على شكل "الكفن" حيث اعتبروا أن كيم و"زارا" تشتركان في تعمّدهما الإشارة إلى شهداء غزة وطالبوا بمقاطعتهما.





Boycott Zara if you haven’t yet!



They announced their new collection using the genocide in #Gaza pic.twitter.com/ISZzwO7PgR