الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رسالة بغيضة مبطنة.. كيم كارديشيان تزين بيتها بـ”أكفان أطفال”، الانتقادات تطاردها

كيم
كيم

قامت مصمّمة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" قبل عدة ساعات، بنشر فيديو على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إضافة إلى صور عبر خاصية الستوري، تظهر فيها زينة منزلها بمناسبة أعياد الميلاد، وقد اختارت تغليف الهدايا بقماش أبيض ناصع أثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا اختيار كارداشيان طريقة التزيين هذه متعمّدة؛ للاستهزاء بشهداء غزة.

اضافة اعلان

 


 


و قد كشف العدوان الأخير الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الوجه الحقيقي لعديد من النجوم والمشاهير حول العالم، حيث شهدنا في وقت سابق إعلان العديد من الفنانين والمؤثرين على حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي دعمهم ومساندتهم لإسرائيل أمثال مادونا وكايلي جينر والممثلة الأمريكية آشلي تيسدار..

هرم من هدايا كارداشيان ملفوفة بالقماش الأبيض

شاركت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 43 عاماً، الجمعة، مع متابعيها على منصة "إنستغرام" والبالغ عددهم 364 مليوناً، مقطع فيديو جديداً تتباهي فيه بديكورها الفخم في الهواء الطلق والأشجار المغطاة بأضواء أعياد الميلاد البيضاء الناصعة والممرات التي تبدو كأنها مغمورة بالثلج والذي أعدّته خصوصاً لاستقبال السنة الجديدة 2024.


وفي بداية المقطع، كانت كيم تقود سيارتها عبر الممر الطويل المؤدي إلى قصرها الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار، وفق موقع THE US SUN 


كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته كيم، مجموعة كبيرة في شكل أهرام من الهدايا ملفوفة باللون الأبيض تحت الشجرة. 


وعلقت على المنشور قائلة: "القليل من ديكور عطلتي هذا العام".


بعد "زارا" كارداشيان تستهزئ بشهداء غزة.. 

وقد قام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن استهجانهم وغضبهم من الفيديو الذي حصد عدد مشاهدات ضخمة فاق الـ30 مليون مشاهدة، حيث شبّه أحد المتابعين الهدايا بشكل أكفان الأطفال الفلسطينيين.


كما كتب أحد المتابعين أن نشر كيم للفيديو شكل من أشكال مساندة إسرائيل، حيث إن "الهدايا الملفوفة بالقماش الأبيض عبارة عن شهداء غزة".


وكتب أحدهم: "قطعوا غابة من أجل إرضاء الذات، اذهبوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في غزة".


في حين شبّه متابعون آخرون ما قامت به كيم بالحملة الإعلانية لعلامة "زارا" التجارية التي أطلقتها قبل أيام،نشرت فيها عدداً من الصور، لعارضة أزياء، وهي تقف وسط ركام مبنى أو منزل، ويحيط بها ما يشبه جثّة إنسان تمّ لفّها على شكل "الكفن" حيث اعتبروا أن كيم و"زارا" تشتركان في تعمّدهما الإشارة إلى شهداء غزة وطالبوا بمقاطعتهما.

يذكر أن "كيم" كانت قد أصدرت في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بياناً مطولاً عبّرت فيه عن مساندتها ودعمها لإسرائيل، حيث كتبت على صفحتها بمنصة إنستغرام: "رسالة إلى أصدقائي وعائلتي اليهود: أنا أدعمكم، لقد سمعت عن مدى شعوركم بالخوف خلال هذا الوقت، وأريدكم أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم"، وفق موقع نيويورك بوست.

 

 

اقرأ أيضاً: 

كايلي جينر تحذف منشور دعمها لـ"إسرائيل" عبر إنستجرام 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مشهد من الفيلم

"البحر الأحمر يبكي" الأردني يحصد النجمة الفضية في"الجونة السينمائي"

23 كانون الأول 2023
الملكة اليزابيث الثانية

وئائقي يكشف مخاوف الملكة إليزابيث الثانية من الموت في اسكتلندا

23 كانون الأول 2023
مخرجة-فيلم-كذب-ابيض

فيلمان عربيان في القائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي

23 كانون الأول 2023
image_750x_6484b184269f4

داليا البحيري تبعث برسالة قوية لمنتقدي دعمها لغزة

21 كانون الأول 2023
فرقة مسرح الحرية

رسالة من كبار الكتّاب والممثلين تطالب "إسرائيل" بإطلاق سراح فرقة مسرحية فلسطينية

20 كانون الأول 2023
بيريس مورغان

حملة شعبية لمقاطعة بيريس مورغان

19 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ17 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 