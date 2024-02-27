رغم وفاته.. محمد قنوع نجم الموسم الرمضاني في “مال القبان”

رغم وفاته، فإن الممثل محمد قنوع سيكون من بين المنافسين خلال موسم رمضان 2024، من خلال المسلسل السوري "مال القبان".

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إذ صور الراحل محمد قنوع ما يقارب جميع مشاهده في المسلسل الرمضاني الجديد، قبل وفاته إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 49 سنة.



وقد شارك المخرج السوري سيف السبيعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الخاص بالممثل محمد فنوع من مسلسل "مال القبان"، واستذكره في تعليقه.

إذ قال المخرج معلقاً على صورة الفنان الراحل من المسلسل المرتقب: "ميمو، هيدا المسلسل لإلك اشتقت لك".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، معبرين عن اشتياقهم لهذا الفنان الذي قدم الكثير للفن السوري والدراما العربية بشكل عام.



إذ كتب أحد المعلقين: "يا وجع قلبي عليك يا محمد قنوع.. راح ضل حرقة بقلبونا كلنا، رحمة الله عليك".



فيما كتب شخص آخر معلقاً على كلام المخرج: "الوفاء عملة نادرة وانت من الأوفياء".





قصة مسلسل الممثل محمد قنوع الرمضاني



وتدور أحداث مسلسل "مال القبان"، الذي يندرج ضمن النوع الدرامي، حول قصة مجموعة من الشخصيات في قالب اجتماعي داخل المجتمع السوري.







إذ يتم تسليط الضوء على الواقع المعيشي المتناقض الذي يكابده الشعب السوري حالياً، إضافةً إلى سرد أهم المشاكل والعقبات التي تواجه مسار الأفراد والعائلات يومياً في سياق قصصي ممتع ومثير.



ويضم مسلسل "مال القبان" مجموعةً من نجوم الدراما السورية نذكر من بينهم باسم كوسا، وسلاف فواخرجي، وخالد القيش، وسعد مينا، وزهير عبد الكريم، وحلا رجب، وصفاء رقماني، ويامن الحجلي، والليث مفتي.





وفاة محمد قنوع عن عمر يناهز 49 سنة



يُشار إلى أن الممثل محمد قنوع توفي بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2023، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة بشكل مفاجئ.



وقد أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاته عن عمر يناهز 49 سنة، وكتبت صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".



وقد شكَّل خبر الوفاة حالة صدمة في الوسط الفني العربي، حيث تقدم عدة فنانين بالتعازي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سلاف فواخرجي، وأمل عرفة، وياسر العظمة، ومصطفى الخاني، وشكران مرتجى، وباسم ياخور، ويوسف الخال. -عربي بوست

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