رفقة فايا يونان.. تيم حسن وبسام كوسا يجتمعان بمسلسل "تاج"

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وبحسب المعلومات، فإنّ تصوير العمل انطلق، وسط تكتّم شديد حول تفاصيله، فيما عُلم عن انضمام الفنانة السورية فايا يونان إلى العمل.يونان كشفت أخيراً عن دخولها مجال التمثيل، بعد انتهائها من تصوير حلقات مسلسل مكوّن من 15 حلقة، من بطولتها ويشاركها فيه الفنان السوري إيهاب شعبان، حيث سيعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.يُذكر أنّ تيم حسن أطلّ على جمهوره في رمضان 2023 بمسلسل "الزند"، وهو ما فتح التأويلات والتكهنات على إمكانية استكمال سلسلة "الزند" كما حصل مع سلسلة "الهيبة". وجاء الاعلان عن حضوره في مسلسل "تاج" الذي ينتمي إلى الحقبة الماضية أيضاً، لينفي صحة الأخبار المتعلقة بجزء ثانٍ من "الزند". -وكالات