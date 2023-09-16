السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رفقة فايا يونان.. تيم حسن وبسام كوسا يجتمعان بمسلسل "تاج"

وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.
وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.
جمهور النجم تيم حسن على موعد معه في رمضان 2024 مع مسلسل "تاج" الذي يجتمع فيه بعد 14 عاماً مع الممثل القدير بسام كوسا. وهو عمل رمضاني يحمل توقيع المخرج سامر البرقاوي وإنتاج "الصبّاح إخوان".اضافة اعلان

وبحسب المعلومات، فإنّ تصوير العمل انطلق، وسط تكتّم شديد حول تفاصيله، فيما عُلم عن انضمام الفنانة السورية فايا يونان إلى العمل.

يونان كشفت أخيراً عن دخولها مجال التمثيل، بعد انتهائها من تصوير حلقات مسلسل مكوّن من 15 حلقة، من بطولتها ويشاركها فيه الفنان السوري إيهاب شعبان، حيث سيعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.

يُذكر أنّ تيم حسن أطلّ على جمهوره في رمضان 2023 بمسلسل "الزند"، وهو ما فتح التأويلات والتكهنات على إمكانية استكمال سلسلة "الزند" كما حصل مع سلسلة "الهيبة". وجاء الاعلان عن حضوره في مسلسل "تاج" الذي ينتمي إلى الحقبة الماضية أيضاً، لينفي صحة الأخبار المتعلقة بجزء ثانٍ من "الزند". -وكالات

اقرأ أيضاً: 
هبة طوجي.. فايا يونان.. وفرق عالمية ضمن موسم موسيقي ثقافي في الأردن (صور)
شوارب تيم حسن في "الزند" تتحول إلى "تريند"
طاقم عمل أوراق النسيان يزورون الأردن بعد جولتهم الناجحة في قطر

طاقم عمل أوراق النسيان يزورون الأردن بعد جولتهم الناجحة في قطر 13 أيلول 2023

تخطط شاكيرا لإنجاب طفل جديد، ونظرًا للخطر الذي قد تتعرض له صحتها لولادة طفل جديد بعمر الـ 46، فهي تستعد لاختيار أم بديلة لحمل طفلها.

بعمر الـ46.. شاكيرا تعتزم ولادة طفلها الثالث بحلول 2024 13 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-13 at 01.41.54

"قرطاج السينمائي" يستضيف الأردن في "سينما تحت المجهر" بدورته34 13 أيلول 2023

يعتبر غودار أكثر المخرجين حيوية واستفزازا في أوروبا وخارجها

عام على رحيل المخرج الفرنسي غودار.. صديق القضية الفلسطينية 13 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة"

انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة"

منذ13 ساعة
أبطال مسلسل "أوراق النسيان" التركي- (من المصدر)

أبطال "أوراق النسيان" التركي يروجون للمسلسل بالأردن

14 أيلول 2023
WhatsApp-Image-2021-07-01-at-16.29.37

الاحتفاء بالسينما الأردنية في النسخة 34 من أيام قرطاج السينمائية

14 أيلول 2023
وعلقت نسرين على سؤال أحد المتابعين عن مواصفات الزوج المستقبلي لها، قائلة إنه لا ينبغي أن يملك حسابا عبر إنستغرام.

نسرين طافش عن مواصفات زوجها المستقبلي: عاقل ومجنون

14 أيلول 2023
وصف ماسك علاقته بآمبر هيرد بأنها كانت "علاقة وحشية" في تصريحات مفاجئة ضمن سيرته الذاتية

إيلون ماسك عن آمبر هيرد: متوحشة

14 أيلول 2023
حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

14 أيلول 2023
افكار و مواقف

الجيواستراتيجي وانعكاسه على الداخل الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات | منذ13 ساعة
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
 