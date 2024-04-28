رفقة نجمة أردنية.. معتصم النهار بطلا لمسلسل كوميدي

يواصل الممثل السوري معتصم النهار تعاقده مع "صبّاح إخوان" للإنتاج الفني، حيث اتفق مع الشركة اللبنانية على تقديم مسلسل يلعب بطولته إلى جانب الممثلة الأردنية أندريا طايع.

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وبدأت "صبّاح إخوان" عقد اجتماعاتها لعمل كوميدي قصير يحمل مبدئيًا اسم "مش مهم الاسم" ويتألف من 8 حلقات، يجمع النهار مع أندريا.



وكانت أندريا لاقت شهرة واسعة في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي عرض على شبكة "نتفليكس".



على الضفة نفسها، المشروع الجديد سينطلق تصويره في شهر حزيران المقبل، وسيصوّر كاملاً في لبنان، وسيعرض في الصيف المقبل على منصة "شاهد" مبدئيًا، كما أن المسلسل كوميدي، وسيتطرق إلى قضايا عدة.



ويلتقي معتصم مع أندريا للمرة الأولى، بعدما وقّعت الأخيرة أول عمل لها مع "صبّاح إخوان". وقد زارت الممثلة الشابة بيروت مؤخرًا، وعقدت جلسات عمل واستماع للنص إلى جانب الممثل السوري. وكالات

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