" زمن العجاج " : تجربة انتاجية رفيعة تليق باسم الدراما الخليحية

أكد عدد بارز من نجوم المسلسل الدرامي التلفزيوني الخليجي ( زمن العجاج ) على اهمية العمل بوصفه بانه تجربة انتاجية تليق بأسم الدراما الخليجية والتاكيد على المعايير الانتاجية والفنية العالية المستوى .



حيث صرح النجم الكبير جاسم النبهان بان مسلسل ( زمن العجاج ) يمثل اضافة حقيقية لرصيده ومسيرته الفنية . حيث يذهب بعيدا من خلال شخصية ( المختار ) والصراعات التى تحيط بها والظروف التى تعصف بها عبر كتابة درامية متميزة صاغتها الكاتبة المتميزة ايمان سلطان.

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وتصدي لاخراجها المخرج المتميز جاسم المهنا اما الانتاج فهو لصاحب الرؤية الانتاجية المنتج المخرج عبدالله بوشهري الذى كان وراء تحقيق عدد متميز من النتاجات الابداعية التى رسخت حضوره كواحد من اهم صناع الانتاج في الدراما الكويتية والخليجية والعربية . ونحن امام عمل استغرق التحضير له اكثر من عامين من التخطيط العمل والاعداد .



من جانبها قالت الفنانة منى حسين : عبر شخصية ( وجدان ) في مسلسل ( زمن العجاج ) تتداعي الاسئلة والحوارات وايضا الصراعات حيث نكون امام مجموعة من القضايا والموضوعات الانية الساخنة التى تم انجازها بسخاء انتاجي كان خلفه المنتج المتميز عبدالله بوشهري الذي يقود هذة التجربة التى تليق بتقديم صناعة انتاجية درامية خليجية تستحق ان تحلق بعيدا وفي فضاءات خليجية وعربية وعالمية تستحق كل البحث والدراسة والتحليل .



فيما قال الفنان حسين المهدي : مسلسل ( زمن العجاج ) من التجارب الدرامية التلفزيونية التى تؤسس لمرحلة اضافية من تاريخ صناعة الانتاج التلفزيوني ليس في الكويت وحدها بل على صعيد صناعة الانتاج خليجيا وعربيا ومن هنا تأتى مساحات التحديات التى يقدمها هذا العمل بشخوصة واحداثه ونجومة ومبدعيه من مختلف التخصصات .



وتقول الفنانة عبير احمد : في مسلسل ( زمن العجاج ) الامر يتجاوز حدود النص والاخراج الى منطقة انتاجية ثرية بما تقدمه من مضامين اضافية نتلمسها عبر كوكبة النجوم واجيالهم وايضا الخدمات الانتاجية الرفيعة التى تتمثل في المدينة التراثية الجديدة التى تم بناءها خصيصا للعمل وايضا الازياء والمكياج والاكسسوارات والفريق الفني والتقني العالمي الذي يحيط بنا بالاضافة الى الموسيقي التصويرية وبقية العمليات الفنية والتقنية التى تأتى من خلال رؤية منتج يعي تماما اهمية تسخير كافة الامكانيات لتقديم وجبة درامية عالية الجودة تحمل اسم الكويت الى عالم صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني .



ويعلق الفنان عبدالرحمن العقل قائلا : انها التجربة الثانية لى مع المنتج المخرج عبدالله بوشهري بعد تجربتي في مسلسل – الديرفة – وهنا نتلمس ضخامة الانتاج بكل ما تعني هذة المفردة من معاني ومضامين حيث الخدمات الانتاجية التى ترتقي بالتجربة وتقدم كل مفردات الاسناد الحقيقي لثراء العمل ومضامينه .



ويقول الفنان فيصل العميري : تجربة بعد اخري وعمل بعد ثان بالتعاون مع المنتج عبدالله بوشهري تتاكد مضامين الرؤية التى يمتلكها وهي حصاد حتمي لدراسته الفنية في اكبر المعاهد السينمائية الاميركية المتخصصة وايضا بحثه الدؤوب عن كل ما هو متميز على صعيد النص والاخراج وفريق العمل سواء امام الكاميرا او خلفها .

وفي المسلسل الجديد ( زمن العجاج ) سفر الرؤية عبر الازمنة والاحداث لنعيش حالة من الصراع المتفجر بالشخوص والاحداث والقضايا التى ما كان لها ان تتشكل لولا تلك الرؤية التى يقودها المنتج الفنان عبدالله بوشهري .



ويؤكد المخرج المتميز جاسم المهنا : مسلسل ( زمن العجاج ) اجمل هدية تقدمها شركة ( بيوند دريمز ) بقيادة المنتج المخرج عبدالله بوشهري الى جمهور الدراما التلفزيونية الخليجية خلال الدروة الرمضانية الجديدة حيث هذا العمل الدرامي التلفزيوني المكتوب بعناية والثري بالمضامين والشخصيات والاحداث التى استطيع الجزم بانه يمثل منطقة جديدة من تاريخ صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي والذي فجر الطاقات الكامنة لفريق العمل كل حسب موقعة وتخصصه وحرفته .



من جانبه قال المنتج المخرج عبدالله بوشهري : بعد مسيرة ضمت عدد بارز من الاعمال الدرامية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مسلسلات ( محمد على رود – جزءين ) و( الديرفة ) و ( افراج مشروط ) و (الناموس ) و ( الصفقة – جزءين بالتعاون مع شبكة نتفليكس العالمية ) و( القفص ) وغيرها من الاعمال تاتى تجربة مسلسل ( زمن العجاج ) والتى تمثل بالنسبة لي شخصيا فضاءا اضافي للتحليق بعيدا في مجالات حرفتي الانتاجي حيث يكلل هذا الجهد بالتعاون المثمر مع منصة "تود".



مسلسل ( زمن العجاج ) يمثل تجربة ذات مواصفات انتاجية تحترم وعي المشاهد وذوقه في كل مكان وتاخذ بعين الاعتبار تحقيق متعة فنية على صعيد الفرجة والمتعة وتقديم مضامين فكرية وفنية تسافر بالمشاهد الى فضاءات الدهشة .



وحري بالذكر ان مسلسل ( زمن العجاج ) من انتاج بيوند دريمز – المنتج عبدالله بوشهري ومن تاليف ايمان السلطان واخراج جاسم المهنا وبطولة كوكبة من النجوم ومنهم جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، احمد مساعد، حسين المهدي، عبدالله بهمن، فيصل العميري، منى حسين، عبير احمد، حسن ابراهيم، شوق، مصطفي اشكناني، عبدالله المسلم ومحمد ذياب.











