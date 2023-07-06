الخميس 06 تموز 2023
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سبب صادم وراء وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن 19 عاما

سبب صادم وراء وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن 19 عاما
سبب صادم وراء وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن 19 عاما
كشفت الممثلة الأميركية، درينا دي نيرو، ابنة الممثل العالمي روبرت دي نيرو، سبب وفاة ابنها لياندرو دي نيرو رودريغيز.

وفي بيان على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت درينا: "لقد باعه أحد الأشخاص حبوب الفنتانيل (حبوب مسكنة من الأفيونيات) التي تحتوي على مادة الفنتانيل المغشوشة غير القانونية"، مضيفة: "باعوه إياها رغم علمهم بها.. لهؤلاء الأشخاص الذين لا يزالون يبيعون هذه الحبوب القذرة، ابني رحل إلى الأبد".اضافة اعلان

هذا وكان لياندرو دي نيرو رودريغيز توفي عن عمر ناهز 19 عاماً، حيث نعته أمه قائلةً: "ملاكي الحبيب الرائع.. لقد أحببتك لدرجة لا تستطيع الكلمات التعبير عنها ولا يمكن وصفها منذ اللحظة التي حملتك فيها في أحشائي.. لقد كنت بهجتي وقلبي، وكان كلّ ذلك نقياً وحقيقياً.. أتمنى لو كنت معك الآن.. أتمنى لو كنت معك".

وأضافت: "لا أعرف كيف أعيش من دونك لكنني سأحاول أن أستمر في نشر الحب والضوء اللذين جعلتني أشعر بهما عندما أصبحت أمك.. لقد كنت محبوباً ومقدّراً للغاية وتمنيت لو أنّ الحب وحده يستطيع إنقاذك.. أنا آسفة جداً يا طفلي، أنا آسفة للغاية.. ارقد بسلام يا حبيبي العزيز". -وكالات

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