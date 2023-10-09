الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سفارة البرازيل تحتفي بيوم الاستقلال

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جانب من الحفل
اقامت سفارة البرازيل في عمان حفلا  موسيقيا يندرج ضمن احتفالات البلاد بيوم الاستقلال، كجزء من الاحتفالات بيوم استقلال البرازيل.
وقدمت السفارة البرازيلية في عمان خلال حفل الاستقلال، الذي أقيم في المقر الرسمي لسفير البرازيل في عمان تكريما للملحنين البرازيليين، من الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى المعاصرة.اضافة اعلان
وقدم الحفل، الذي أشرف علبه سفير البرازيل لدى المملكة، مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، كل من الفنانين، المايسترو ماركو موروني لعزف البيانو، اولسوبرانو: زينة برهوم وإيزابيل جويا.
وتمت اقامة الحفل الموسيقي على شرف الملحنين البرازيليين؛ من الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى المعاصرة.
وعلى الرغم من ترسيخ أنفسهم كمؤلفين للموسيقى "الشعبية"، فقد استفاد عدد من الملحنين البرازيليين بشكل كبير من معرفتهم الموسيقية الكلاسيكية القوية في أعمالهم. ولعل أكبر مثال على ذلك هو أنطونيو كارلوس جوبيم، الذي "كان لفيلا لوبوس وديبوسي تأثير عميق في رأسي"، على حد تعبيره.
الحدود بين الكلاسيكي والشعبي، بين الكلاسيكي والمعاصر ليست واضحة دائمًا في الموسيقى البرازيلية. إن تأثير المؤلفين الكلاسيكيين على الملحنين المعاصرين يكون دائمًا.
وتم استكشاف مسامية الحدود في حفل أمس، من خلال عرض اليوم المايسترو ماركو موروني والسوبرانو زينة برهوم وإيزابيل جويا، استنادًا إلى مؤلفات برازيلية حصرية، بدءًا من كارلوس جوميز وألبرتو نيبوموسينو وهيتور فيلا لوبوس إلى فينيسيوس دي مورايس. ولويز بونفا وأنطونيو كارلوس جوبيم، ومن وتر إلى وتر، من الكلاسيكية إلى المعاصرة.
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