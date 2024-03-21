الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلاف فواخرجي: أنا مريضة بالتعلق.. وانفصالي عن زوجي يزيد حبنا

النجمة السورية سلاف فواخرجي
النجمة السورية سلاف فواخرجي

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إنها مريضة بالتعلق، ولا ترى في التعلق شيئا من العيب، بل بالعكس التعلق هو جزء من الحب، ما دمنا نتعامل معه بطريقة إيجابية.

وأكدت في لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»، أن التعلق بالأشخاص والأماكن والذكريات، شيء جميل، واليوم أن تجد شخصا في مجتمعنا وسط كل الظروف الصعبة المحيطة يُحب ومُتعلق فهو شيء نادر جدًا.

وأضافت فواخرجي، أن حرارة الحب من المُمكن أن تؤذي الحب، وتحدثت عن علاقتها بزوجها، وحالة الانفصال التي مرت بها معه، وقالت إنه حفاظًا على هذا الحب كان لابُد من الانفصال، والحب حتى في الانفصال يزداد بيننا، لأنه حب حقيقي.

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تواجد سلاف رمضانياً 

ولم يقتصر حضور سلاف في المشهد الدرامي هذا الموسم، على مشاركتها في مسلسل "مال القبان" الذي يعتبر من أبرز المسلسلات السورية في رمضان 2024، بل تحل أيضًا كضيفة شرف على أحداث مسلسل "إمبراطورية م" أحد أهم المسلسلات المصرية للموسم الرمضاني الحالي.


وتجسد شخصية “ميسون” زوجة "مختار" الراحلة، وتأتي مشاهدها مع الممثل المصري خالد النبوي كحالة دافئة يهرع فيها بطل العمل إلى ذاكرته، كلما واجه صعوبةً في التعامل مع أولاده، أو حينما يشتاق للحب الذي لم يستطع تجاوزه.

 

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