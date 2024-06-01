سلاف فواخرجي بفستان مستوحى من الكوفية: فلسطين الحلم واليقين

أطلّت النجمة سلاف فواخرجي في جلسة تصويرية عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بفستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية.



وحمل فستان فواخرجي الـMidi توقيع المصمّمة السورية لوسي موسان التي نفّذته بنمط المعطف الكلاسيكي مع حزام متوسط العرض في الوسط بعقدة جانبية، وياقات عريضة، مع لمسات عصرية بارزة على الأكمام المتوسطة المنفوشة، ولا سيما التطعيم باللون الزهري الذي كسر رتابة الأسود والأبيض وأضاف مسحة أنثوية خاصة، أكملتها بقفّازات خضراء تجسيداً لكل ألوان العلم الفلسطيني.



وقالت سلاف فواخرجي تعليقاً على صورها بعدسة مهند صادق: "فلسطين كشفت الكذبة، وكسرت القيود، وتخطّت الحدود. فلسطين الحلم واليقين".

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وأضافت: "برمزية خطوط كوفيتها البيضاء والسوداء شِباك صيد تمتد من صيّادي بلاد ما بين النهرين إلى صيّادي البحر المتوسط، وخضرة أوراق الزيتون المباركة وعمرها من عمر الأرض".







واختتمت بالقول: "ليست أزياؤنا التراثية قماشاً فحسب، ففي كل رسمة ولون وعقدة وغرزة... قصة إنسان وجذور تاريخ وحكاية حق لا يموت".





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