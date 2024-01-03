الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة اغتيالها (فيديو)

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

تحدثت الممثلة السورية سلاف فواخرجي لأول مرة عن تفاصيل محاولة اغتيال تعرضت لها في السودان، خلال تواجدها هناك لتكريمها بأحد المهرجانات السينمائية.

وقالت سلاف فواخرجي خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة": "تعرضت للقسوة والانتقاد على السوشيال ميديا عند اختلاف المواقف السياسية، وأكثر من مرة كان في محاولة لخطف أولادي، وأكثر من مرة كان في محاولة لاغتيالي بسبب اختلاف الآراء السياسية".

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وأضافت: "كان في محاولة اغتيال في سوريا، وفي السودان أثناء تكريمي في حديقة عامة ضمن مهرجان سينمائي، وفي آخر لحظة قبل صعودي للتكريم لاحظت حركة غير طبيعية وزيادة عدد رجال الأمن، وقبل صعودي للمسرح لتكريمي عرفت بوجود محاولة لقتلي بواسطة مجموعة من الشباب".

وتابعت: "المفارقة أن الشباب الذين حاولوا اغتيالي سوريون على خلاف معي في الرأي فقط، وأنا فنانة ومواطنة سورية لا حول لي ولا قوة، ورأيي لن يغير أي شيء في تاريخ الأمم، والرجل الذي كشف الموضوع وحماني أيضا سوري ويخالفني في الرأي، لكنه لم يقبل بأن يتم اغتيالي". -وكالات

 

 

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