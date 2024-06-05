 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"سلام على الأردن وشعبه".. أغنية جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي

الموزع الموسيقي الأردني محمد القيسي
الموزع الموسيقي الأردني محمد القيسي
عمان- انتهى الموزع الموسيقي الأردني محمد القيسي بالاستديو الخاص به من تسجيل وتوزيع العمل الوطني الأردني، وهو نشيد الأردن "سلام على الأردن وشعبه"، من تأليف وألحان المغترب الأردني محمود فايد وبتأدية كورال مجموعة الأردن. وسيقدم هذا النشيد إلى المحطات الفضائية الأردنية والإذاعات الأردنية ومواقع التواصل لبثه في التاسع من الشهر الحالي، بمناسبة جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش، وباليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وفق ما أكده الموزع الموسيقي لهذا العمل الوطني محمد القيسي.اضافة اعلان
وتقول كلمات النشيد الوطني الذي يحمل عنوان
نشيد الأردن: 
سلام على الأردن وشعبه.. سَمِيُّ المَعاني عَليُّ المَقامْ .. سَلامٌ لِمَلْكِ البِلادِ ورَكْبِه
سَليلُ العَوالي عَلِيُّ الإِمامْ .. سَلامٌ سلامْ…. سَلامٌ سَلامْ .. 
سَلامٌ عَلى الأُرْدُنِّ وَشَعْبِهْ 
رُبوعُك بارَكَ رَبِّي بِتُرْبِه.. رَوَتْهُ دِماءُ الصِّحابِ الكِرام 
وبَيْتُكَ رَحْبٌ لأَضْيافِ بابِه.. حَظَيْتَ بأَهْلٍ خِيارٍ كِرامْ..
عَشِقْنا ثَراهُ نَعِمْنا بِخِصْبِه.. هَتَفْنا بإِسْمِكَ أَرْضَ السَّلامْ 
سَلامٌ سلامْ.. سَلامٌ سَلامْ .. سَلامٌ عَلى الأُرْدُنِّ وَ شَعْبِهْ 
مَهِيبٌ بِجُنْدٍ مَتِينٌ بِصُلْبِهْ.. شُجاعُ الرِّجالِ قَوِيُّ الخِصامْ 
بَهِيُّ المَكانِ زَهِيٌُ بِحُبِّهْ.. مُجيبُ النِّداءِ لِعَدْلٍ أَقامْ 
عَشِقْنا ثَراهُ أَمِنّا بِقُرْبِهْ.. هَتَفْنا بإِسْمِكَ أَرْضَ السَّلامْ..
ويؤكد كاتب الكلمات واللحن الأردني المغترب في لندن محمود فايد، أنه يهدي هذا النشيد لجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد والعائلة الهاشمية بمناسبة اليوبيل الفضي، مشيرا إلى أنه استوحى كلمات النشيد، عندما قال جلالته في إحدى المناسبات الوطنية العام 2022: "سلام على الأردن وشعبه"، مضيفا، أن هذه الجملة الجميلة لامست القلب وهي تعبر عما بداخله في الغربة بعيدا عن الوطن الحبيب، فقرر أن يكتب هذه القصيدة. 
وقال: "إن الغربة تولد الشوق وتجيش المشاعر، وفي بعض الأحيان ينشغل ذهن الإنسان بذكريات الماضي وعشق الوطن، وتتولد لحظات مميزة قد تشكل فارقا في حياة الإنسان".
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