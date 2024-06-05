"سلام على الأردن وشعبه".. أغنية جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي

أحمد الشوابكة

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عمان- انتهى الموزع الموسيقي الأردني محمد القيسي بالاستديو الخاص به من تسجيل وتوزيع العمل الوطني الأردني، وهو نشيد الأردن "سلام على الأردن وشعبه"، من تأليف وألحان المغترب الأردني محمود فايد وبتأدية كورال مجموعة الأردن. وسيقدم هذا النشيد إلى المحطات الفضائية الأردنية والإذاعات الأردنية ومواقع التواصل لبثه في التاسع من الشهر الحالي، بمناسبة جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش، وباليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وفق ما أكده الموزع الموسيقي لهذا العمل الوطني محمد القيسي.وتقول كلمات النشيد الوطني الذي يحمل عنواننشيد الأردن:سلام على الأردن وشعبه.. سَمِيُّ المَعاني عَليُّ المَقامْ .. سَلامٌ لِمَلْكِ البِلادِ ورَكْبِهسَليلُ العَوالي عَلِيُّ الإِمامْ .. سَلامٌ سلامْ…. سَلامٌ سَلامْ ..سَلامٌ عَلى الأُرْدُنِّ وَشَعْبِهْرُبوعُك بارَكَ رَبِّي بِتُرْبِه.. رَوَتْهُ دِماءُ الصِّحابِ الكِراموبَيْتُكَ رَحْبٌ لأَضْيافِ بابِه.. حَظَيْتَ بأَهْلٍ خِيارٍ كِرامْ..عَشِقْنا ثَراهُ نَعِمْنا بِخِصْبِه.. هَتَفْنا بإِسْمِكَ أَرْضَ السَّلامْسَلامٌ سلامْ.. سَلامٌ سَلامْ .. سَلامٌ عَلى الأُرْدُنِّ وَ شَعْبِهْمَهِيبٌ بِجُنْدٍ مَتِينٌ بِصُلْبِهْ.. شُجاعُ الرِّجالِ قَوِيُّ الخِصامْبَهِيُّ المَكانِ زَهِيٌُ بِحُبِّهْ.. مُجيبُ النِّداءِ لِعَدْلٍ أَقامْعَشِقْنا ثَراهُ أَمِنّا بِقُرْبِهْ.. هَتَفْنا بإِسْمِكَ أَرْضَ السَّلامْ..ويؤكد كاتب الكلمات واللحن الأردني المغترب في لندن محمود فايد، أنه يهدي هذا النشيد لجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد والعائلة الهاشمية بمناسبة اليوبيل الفضي، مشيرا إلى أنه استوحى كلمات النشيد، عندما قال جلالته في إحدى المناسبات الوطنية العام 2022: "سلام على الأردن وشعبه"، مضيفا، أن هذه الجملة الجميلة لامست القلب وهي تعبر عما بداخله في الغربة بعيدا عن الوطن الحبيب، فقرر أن يكتب هذه القصيدة.وقال: "إن الغربة تولد الشوق وتجيش المشاعر، وفي بعض الأحيان ينشغل ذهن الإنسان بذكريات الماضي وعشق الوطن، وتتولد لحظات مميزة قد تشكل فارقا في حياة الإنسان".