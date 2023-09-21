الخميس 21 أيلول 2023
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سلمى حايك تعود إلى الأعمال العائلية بفيلم جديد

عرض الفيلم للمرة الأولى قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023
عرض الفيلم للمرة الأولى قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023
تستعد الممثلة الأميركية المكسيكية سلمى حايك لهذه المناسبة، من خلال عرض فيلم عائلي جديد من إنتاجها، بعنوان “El Sabor de la Navidad.. روح عيد الميلاد”.اضافة اعلان

وعرض الفيلم للمرة الأولى قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023، ولاقى تصفيقاً حاراً من الحضور لقصته المؤثرة التي تدور حول 3 قصص إنسانية منفصلة، لعائلات وأصدقاء يتصارعون بين التقاليد والتقدم، محاولين مواجهة تحديات العصر الحديث والتغلب على الفروق الطبقية.

والفيلم، أنتجته حايك وشريكها التجاري خوسيه تاميز، وأخرجه أليخاندرو لوزانو، ويأتي هذا الفيلم الجديد لها في إطار تعاقدها مع شركة لإنتاج سلسلة متنوعة من الأفلام الأصلية الناطقة باللغة الإسبانية لعرضها على منصة الوسائط المكسيكية الأميركية ViX. -وكالات

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