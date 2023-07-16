الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون : مختبر فني عالمي

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة 2023
سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون : مختبر فني عالمي
يلتقي فنانو سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي في دورته السابعة  يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري في ساحات البنك الخارجية في ورشة فنية تمتد لعشرة ايام ليقدموا لجمهور الفن رؤى فنية متنوعة من خلال معرض دولي يقام في جاليري البنك اخر ايام السمبوزيوم  . اضافة اعلان
يعد سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي مساحة فنية عالمية وذلك  لاحترافية التنظيم والتخطيط المدروس من قبل ادارة البنك ولتنوع الاختيارات من المبدعين وعدد المشاركين فقد استقطب السمبوزيوم في دورته السابعة رسامين من مختلف قارات العالم .
تضم القائمة الفنانون : واوكسانا تايسيفا من روسيا وعايشه قريشي من باكستان وبندان كوماري من الهند ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين وسليم ركاح من الجزائر واسماعيل الرفاعي من سوريا و سلمان المالك من قطر واحمد جاريد من المغرب  وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسليم مذكور من العراق  ومليكه جوفيتش من صربيا وابراهيم غزاله  واحمد شيحا ووليد عبيد من مصر ومن الاردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب و تشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري  من فلسطين ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر.
وبحسب سير الفنانين المشاركين فانها تؤشر على تجاربهم الثرية فالفنان سليم ركاح رسام ونحات وخزاف  ومحكم جزائري خريج المدرسة العليا للفنون له مساهمات في تطوير برامج  الفنون في وزاة التربية .
اما القطري سلمان المالك أحد رواد التشكيل القطري رسام وكاريكاتور له مساهمات في صحف بلاده حاصل على بكالوريوس الرسم من مصر, اما الهندية كوماري فهي من جيل الفنانين الشباب حازت البكالوريوس في الفنون من جامعة باتنا  لها مشاركات دولية عديدة  .
ويعد الفلسطيني منصور من أبرز الفنانين الفلسطينيين فقد انتج اعمال فنية باسلوب واقعي رمزي يحمل درجة البكالوريوس في الفنون من اكاديمية بتسئليل في القدس والمصري عبيد فنان تصوير يحمل درجة البكالوريوس من قسم التصوير بكلية الفنون بجامعة حلوان له تجربة فنية تحمل الجراة والمغامرة في الطرح الفني  ويعد المغربي جاريد من اشهر الفنانين رسام ومنظر فلسفي ومحكم شغل مناصب مهمه في بلده وله اعمال فنية في مختلف دول العالم .
اما السوري الرفاعي  رسام وكاتب وشاعر وروائي ، حصل على بكالوريوس فنون جميلة من كلية الفنون بجامعة دمشق عرضت اعماله في مختلف المعارض الدولية والعراقي عزام يعد من اشهر رسامي البورتريه في العالم ، حصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة بغداد وهو رسام المتحف العربي للفن الحديث بقطر  ويشغل حاليا منصب مدير مشروع متحف الديوان الاميري بقطر ، و الصربية جوفيتش  مواليد الجبل الأسود أو مونتينيغرو تحمل الماجستير في الفنون التطبيقية وهي استاذا متفرغا بكلية الفنون التطبيقة ببلغراد و يعد المصري احمد شيحا رائد في الحركة المجردة  في مصر والشرق الاوسط له اعمال في مختلف انحاء العالم .
ويحمل الاردني عمرو شهادات في الفنون والمحاسبة والاقتصاد من الاردن واوكرانيا وهو من الجيل الشاب رسام متعدد الاساليب بين الواقعي و الرمزي والتعبيري والفنانة الباكستانية قريشي تلقت تدريبا في الفنون عند الفنان نايار جميل وتتنوع تجربتها بين الرسم  واعمال الديجتال تقيم وتعمل في باكستان  والعراقية  فكيكي تقيم في لندن وهي من جيل الستينات تتناول  في اعمالها المرأة بين الأسطورة والحقيقة. وتنتسب الفنان الاردنية النمري للجيل الشاب ولها تجربة ثرية ولها تلوينية مميزه تحمل البكالوريوس في الفنون من جامعة اليرموك لها مشاركات في مختلف دول العالم .
ويعتبر العراقي مذكور رسام الحياة اليومية باسلوب واقعي ورشيق ويمتلك مهارة عالية في الرسم ترك بلده التي تلقى فيها دراسته  في الفنون الى الاردن ومن ثم الى قطر متفرغا للفن. ويعد الاردني شهاب من جيل الشباب حصل على بكالوريوس في الهندسة اسس معهدا للفنون وخو محاضر وله تجربة فنية ثريه .
وتهتم الفنانه الروسية اوكسانا في مجال الازياء والجمال ورغم تخرجا من اكاديمي الفنون في مجال الرسم الا انها توظف مهارتها في المزج بين الازياء والرسم . والفنان الجالوس كوميسير السمبوزيوم ومدير قسم الفنون في البنك هو رسام وقاص كتب في مجال النقد فازت لوحته طريق الحرير مؤخرا ضمن مجموعة الصف الاول العالمية في مسابقة مشروع طريق الحرير 2020 , والفلسطيني عناني تخرج من جامعة الاسكندرية  وهو رسام وخزاف ونحات  من رواد حركة الفن في فلسطين , اما المصري غزاله فهو  اكاديمي ورسام  وكاتب استاذ الفن بجامعة المينا له تجربة ثرية ةابحاث مهمه في فلسفة الفن .
اما المكرمون دويك وشمعون وابو زريق فهم من رواد حركة التشكيل في الاردن لهم تجربة فنية طويلة ومساهمات فقد ساهموا ايضا في مجال النقد والتاليف الفني وتقديم الندوات وورش الفن .



يشار الى ا ن السمبوزيوم سيكرم في دورته السابعه 2023 ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الاردن والقطري سلمان المالك والعراقية بتول فكيكي والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين .

168305349_10158641472639934_4928580427485689476_n

بسبب 100 دولار... أيمن زيدان ينتقد النظام السوري 15 تموز 2023

مسلسل King the Land (ملك الأرض)

أساء للعرب فتدهور تقييمه.. ما قصة المسلسل الكوري King The Land؟ 15 تموز 2023

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان 15 تموز 2023

جانب من المسرحية- (من المصدر)

عرض مسرحية "2077 من يريد البقاء" ضمن مهرجان مسرح الرحالة 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني

برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني

منذ 39 دقيقة
الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

منذ1 ساعة
كريستوفر نولان

كريستوفر نولان يكشف سبب مقاطعته للهواتف الذكية والإنترنت

منذ2 ساعة
الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي

الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي

منذ2 ساعة
نسرين طافش

نسرين طافش في أول رسالة بعد طلاقها: "سأكون نفسي"

منذ3 ساعة
4L5VZ23_063_1540929932_jpg

"إضراب مفتوح" بقيادة ممثلو هوليوود وكُتَّاب السيناريو

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 