سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون : مختبر فني عالمي

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يلتقي فنانو سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي في دورته السابعة يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري في ساحات البنك الخارجية في ورشة فنية تمتد لعشرة ايام ليقدموا لجمهور الفن رؤى فنية متنوعة من خلال معرض دولي يقام في جاليري البنك اخر ايام السمبوزيوم .يعد سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي مساحة فنية عالمية وذلك لاحترافية التنظيم والتخطيط المدروس من قبل ادارة البنك ولتنوع الاختيارات من المبدعين وعدد المشاركين فقد استقطب السمبوزيوم في دورته السابعة رسامين من مختلف قارات العالم .تضم القائمة الفنانون : واوكسانا تايسيفا من روسيا وعايشه قريشي من باكستان وبندان كوماري من الهند ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين وسليم ركاح من الجزائر واسماعيل الرفاعي من سوريا و سلمان المالك من قطر واحمد جاريد من المغرب وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسليم مذكور من العراق ومليكه جوفيتش من صربيا وابراهيم غزاله واحمد شيحا ووليد عبيد من مصر ومن الاردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب و تشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري من فلسطين ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر.وبحسب سير الفنانين المشاركين فانها تؤشر على تجاربهم الثرية فالفنان سليم ركاح رسام ونحات وخزاف ومحكم جزائري خريج المدرسة العليا للفنون له مساهمات في تطوير برامج الفنون في وزاة التربية .اما القطري سلمان المالك أحد رواد التشكيل القطري رسام وكاريكاتور له مساهمات في صحف بلاده حاصل على بكالوريوس الرسم من مصر, اما الهندية كوماري فهي من جيل الفنانين الشباب حازت البكالوريوس في الفنون من جامعة باتنا لها مشاركات دولية عديدة .ويعد الفلسطيني منصور من أبرز الفنانين الفلسطينيين فقد انتج اعمال فنية باسلوب واقعي رمزي يحمل درجة البكالوريوس في الفنون من اكاديمية بتسئليل في القدس والمصري عبيد فنان تصوير يحمل درجة البكالوريوس من قسم التصوير بكلية الفنون بجامعة حلوان له تجربة فنية تحمل الجراة والمغامرة في الطرح الفني ويعد المغربي جاريد من اشهر الفنانين رسام ومنظر فلسفي ومحكم شغل مناصب مهمه في بلده وله اعمال فنية في مختلف دول العالم .اما السوري الرفاعي رسام وكاتب وشاعر وروائي ، حصل على بكالوريوس فنون جميلة من كلية الفنون بجامعة دمشق عرضت اعماله في مختلف المعارض الدولية والعراقي عزام يعد من اشهر رسامي البورتريه في العالم ، حصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة بغداد وهو رسام المتحف العربي للفن الحديث بقطر ويشغل حاليا منصب مدير مشروع متحف الديوان الاميري بقطر ، و الصربية جوفيتش مواليد الجبل الأسود أو مونتينيغرو تحمل الماجستير في الفنون التطبيقية وهي استاذا متفرغا بكلية الفنون التطبيقة ببلغراد و يعد المصري احمد شيحا رائد في الحركة المجردة في مصر والشرق الاوسط له اعمال في مختلف انحاء العالم .ويحمل الاردني عمرو شهادات في الفنون والمحاسبة والاقتصاد من الاردن واوكرانيا وهو من الجيل الشاب رسام متعدد الاساليب بين الواقعي و الرمزي والتعبيري والفنانة الباكستانية قريشي تلقت تدريبا في الفنون عند الفنان نايار جميل وتتنوع تجربتها بين الرسم واعمال الديجتال تقيم وتعمل في باكستان والعراقية فكيكي تقيم في لندن وهي من جيل الستينات تتناول في اعمالها المرأة بين الأسطورة والحقيقة. وتنتسب الفنان الاردنية النمري للجيل الشاب ولها تجربة ثرية ولها تلوينية مميزه تحمل البكالوريوس في الفنون من جامعة اليرموك لها مشاركات في مختلف دول العالم .ويعتبر العراقي مذكور رسام الحياة اليومية باسلوب واقعي ورشيق ويمتلك مهارة عالية في الرسم ترك بلده التي تلقى فيها دراسته في الفنون الى الاردن ومن ثم الى قطر متفرغا للفن. ويعد الاردني شهاب من جيل الشباب حصل على بكالوريوس في الهندسة اسس معهدا للفنون وخو محاضر وله تجربة فنية ثريه .وتهتم الفنانه الروسية اوكسانا في مجال الازياء والجمال ورغم تخرجا من اكاديمي الفنون في مجال الرسم الا انها توظف مهارتها في المزج بين الازياء والرسم . والفنان الجالوس كوميسير السمبوزيوم ومدير قسم الفنون في البنك هو رسام وقاص كتب في مجال النقد فازت لوحته طريق الحرير مؤخرا ضمن مجموعة الصف الاول العالمية في مسابقة مشروع طريق الحرير 2020 , والفلسطيني عناني تخرج من جامعة الاسكندرية وهو رسام وخزاف ونحات من رواد حركة الفن في فلسطين , اما المصري غزاله فهو اكاديمي ورسام وكاتب استاذ الفن بجامعة المينا له تجربة ثرية ةابحاث مهمه في فلسفة الفن .اما المكرمون دويك وشمعون وابو زريق فهم من رواد حركة التشكيل في الاردن لهم تجربة فنية طويلة ومساهمات فقد ساهموا ايضا في مجال النقد والتاليف الفني وتقديم الندوات وورش الفن .يشار الى ا ن السمبوزيوم سيكرم في دورته السابعه 2023 ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الاردن والقطري سلمان المالك والعراقية بتول فكيكي والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين .