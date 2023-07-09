الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة
سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة
أعلنت ادارة سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي عن قائمة الفنانين المشاركين بالدورة السابعة 2023 والذي تنطلق فعالياته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في باحات البنك بوادي صقرة والتي تتواصل حتى الواحد والثلاثون من الشهر نفسه . اضافة اعلان
تضم القائمة الفنانون : احمد جاريد من المغرب  وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسالم مذكور من العراق  ومليكه جوفيتش من صربيا وابراهيم غزاله  واحمد شيحا ووليد عبيد من مصر ومن الاردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب واوكسانا تايسيفا من روسيا وعايشه قريشي من باكستان وبندانا كوماري من الهند ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين وسالم ركاح من الجزائر واسماعيل الرفاعي من سوريا و سلمان المالك من قطر و تشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري  من فلسطين ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر . 
ويكرم السمبوزيوم في دورته وكما في كل دوره عدد من الفنانين من لهم مسيرة فنية طويلة وبصمة وتجديد وحضور فني في الساحات الفنية سواء في بلادهم او عالميا والمكرمون هم ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الاردن والقطري سلمان المالك والعراقية بتول فكيكي والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين . 
وعلى مدار عشرة ايام متواصلة  ينخرط المشاركين في ورشات رسم في ساحات البنك فيما تقام كل مساء في مقر اقامة الفنانين ندوات فنية ونقدية تلقي الضوء على تجارب المشاركين .
الى ذلك سيتاح للفنانين المشاركين التعرف الى اماكن اردنية من خلال برنامج يعتمد السياحة الفنية والثقافية مما يؤكد على رؤية البنك بانها ليست مؤسسة مصرفية واقتصادية رائدة  وناجحة فحسب ، بل ان مساهمتها تعزز من متانة علاقتها مع مختلف القطاعات وتؤشر على اهمية القطاع الخاص في المبادرة والمشاركة وبناء المستقبل . 
يقدم السمبوزيوم  لجمهور الفن في الاردن في نهاية الملتقى في جاليري البنك ،معرضا فنيا دوليا زاخرا  بنتاج رؤية فنانين حضروا من مختلف انحاء العالم بنتاج فني من مشاهير محترفين منهم من تعرفه الساحة الفنية الاردنية حيث سبق لعدد منهم المشاركة في دورات السمبوزيوم السابقة . 
ويحسب لبنك القاهرة عمان هذا الحدث الفني العالمي حيث يعد بتواصله وانتطام دوراته من انجح  الملتقيات الفنية على مستوى العالم وذلك للمستوى الفني العالمي حيث يستقطب في كل دورة قائمة من اشهر الرسامين على مستوى العالم .
من جهة اخرى ياتي حرص بنك القاهرة عمان على تنظيم السمبوزيوم سنويا بان مسالة التثقيف الفني والمساهمة في المشهد الفني لا يتوقف على الفنان فحسب بل ان المحرك الرئيس هو المؤسسات والبنك من المؤسسات السباقة في هذا المجال فقد بات لديها رصيد من الاعمال الفنية مما يشكل ذاكرة فنية مهمة تضم لوحات لاشهر الفنانين في العالم . 
يوفر السمبوزيم في كل دورة من دوراته مشاركة لعدد من الشباب مما يمنحهم خوض تجربة فنية ثرية في لقاء محترفين في مجال الرسم ويفتح لهم افاق فنية بالتعرف الى تقنيات الرسم خارج المحترفات الداخلية وفي الهواء الطلق . 
تعد النسخة السابعة من سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون، الذي يقام بإشراف جاليري البنك ذراع البنك الفنية تاكيدا على استراتيجية البنك في المشاركة المجتمعية في دعم الحركة الفنية في الاردن من خلال عدد من الفعاليات الفنية منها ايضا مسابقة رسم للاطفال والتي اقيم منها هذا العام دورتها الثالة عشر والمعارض الفنية التي تقام دوريا على مدار  العام وتشمل الى جانب المحترفين فنانون شباب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة . 
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