سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي يكشف عن قائمة فناني دورته الثامنة

تنطلق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في باحات بنك القاهرة عمان (وادي صقرة) فعاليات الدورة الثامنة من سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون، والتي تتواصل حتى الثامن من تموز المقبل.

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تضم لائحة الفنانين المشاركين : احلام المسفر من المغرب وسيروان باران من العراق، وجيهان فايز ورشا عالم وادهم بدوي من مصر، ومن الأردن محمد الجالوس وحسني ابو كريم ، وتيسير بركات وفاطمة ابو رومي و وعلاء البابا من فلسطين، حمود شنتوت من سورية، ابتسام الصفار ويوسف احمد من قطر، ومن تونس سامي بن عامر ومن لبنان شربل داغر و من اليمن حكيم العاقل، وسومارافا كاتيسرانا من بيلاروسيا وقسطنطين ميغيلوريني من ايطاليا ومن بلغاريا سفتلانا راديلوفا ومن تايلاند شايانيسا سرويشاينان.



وتشمل قائمة الفنانين الشباب وجميعهم من الاردن محمد صبح و رشا الجعفري وجود زوايده و ميار العلمة و جود سمان.



تشتمل دورة هذا العام على ورشات الرسم في الفضاء المفتوح في قلب مدينة عمان في اعرق جبالها جبل عمان والتي تمثل تلك الورشات مختبرا فنيا عالميا تلتقي فيه قامات فنية لها حضورها العالمي.



ويشتمل السمبوزيوم ايضا على ندوات نقديه لعدد من تجارب المشاركين وزيارات فنية وسياحية لمتاحف فنية وتاريخية في العاصمة عمان ويتوج السمبوزيوم بمعرض فني يكشف فيه عن انجازات الفنانين على مدار 10 ايام.



وكما في كل دورة يتيح السمبوزيوم للفنانين الاردنيين التعرف لعدد من الفنانين القادمين من مختلف قارات العالم وعلى اساليب وتقنيات الرسم المختلفة من خلال المعرض الفني في ختام السمبوزيوم في صالته بوادي صقرة.



الى ذلك يعزز البنك في الدورة الثامنه مجموعته الفنية من اللوحات المنجزة باعمال قيمة والتي تعد من اهم المجموعات الفنية الخاصة والتي تتبع لمؤسسات مصرفية.



وبانعقاد الدورة الثامنة من سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون، الذي يقام بإشراف جاليري البنك ذراع البنك الفنية يواصل السمبوزيوم عالميته وترسيخ سمعته حول العالم حيث يعد على الخريطة الفنية العالمية من اشهر الملتقيات الفنية اذا يحافظ على شروط الملتقيات العالمية من حيث المستوى الفني والمنجز المتحقق من الاعمال الفنية.



ومن جهة اخرى ياتي السمبوزيوم تأكيدا لاستراتيجية البنك في المشاركة المجتمعية في دعم الحركة الفنية في الأردن حيث يولي البنك القطاع الابداعي والفني أهمية كبيرة لان مسالة الوعي الفني والجمالي امرا يعكس رقي ورؤية المخططين في النهوض بالفكر المتجدد.



تأتي رعاية وتنظيم بنك القاهرة عمان، للسمبوزيوم من توسيع آفاق الانفتاح على مختلف المجالات وانه ليس مؤسسة مصرفية واقتصادية رائدة وناجحة فحسب ، بل أن تحقيق فرقا إيجابيا في المجتمع يعزز انتماء الأفراد لمؤسستهم ومجتمعهم ويحفز فيهم التفاعل والمشاركة.