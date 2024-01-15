الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيف سبيعي: أحب سلافة معمار للآن.. ومشاهدها في "الخائن" ليست جريئة

سلافة معمار وسيف سبيعي
سلافة معمار وسيف سبيعي من برنامج حكايت مع الزمان

علق المخرج السوري سيف الدين سبيعي على المشهد الجريء الذي جمع زوجته السابقة الفنانة السورية سلافة معمار والفنان قيس الشيخ في مسلسل "الخائن".

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وخلال لقائه مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يعرض عبر قناة "الجديد"، قال سيف الدين سبيعي إنه لا يعتبر أن هذا المشهد جريء وأنه يدعم الفنانة سلافة معمار لأنها فنانة من الطراز الرفيع قائلا "المشهد مش جريء ودائما أدعم سلافة لأنها فنانة قوية لكن تجربة مسلسل "الخائن ككل ما عجبتني لإني بحس إنها مصاري كتير عالفاضي لو اتوجهت المصاري لمسلسلات تانية عربية متنوعة كان أفضل بدل النسخات التركية المعربة من المسلسلات".

سلافة معمار

وتحدث سيف الدين سبيعي عن علاقته بسلافة معمار وانفصاله عنها وعلاقته بابنته وقال "كل مشاكلنا قبل الطلاق كان إلها حل وبتنحل في يوم، ولا مرة راحت عند بيت أهلها، لكن سبب الطلاق مجموعة مشاكل تراكمت لمدة 10 سنين وقررنا ننهيها بطريقة جيدة لنضل أصدقاء لحد الآن، وبحب سلافة لحد الآن وبنبسط بشغلها ومابدي أخسرها كأصدقاء لكن بنتي هي اللي بتدفع ثمن الانفصال".

 

يذكر أن سيف الدين سبيعي، ممثل ومخرج وكاتب سوري من مواليد عام 1973، نشأ وسط عائلة فنية، درس إدارة الأعمال بجامعة دمشق واتجه بعدها للإهتمام بالفن ليبدأ عام 1993 بمسلسل "بسمات الحزن"، ومن أهم أفلامه "فضاءات رمادية"، و"طعم الليمون"، و"أخر الليل"، ومن مسلسلاته "العراب"، و"تعب المشوار"، و"صراع على الرمال".

 

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