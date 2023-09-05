سيلينا غوميز تخطف الأنظار بتفاعلها اللافت مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)

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Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 pic.twitter.com/7likNsWPJD — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023



وأظهرت لقطة تفاعل وصدمة سيلينا غوميز مع فرصة أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 37، حيث انفرد بالمرمى وسدد الكرة ولكن حارس لوس أنجلوس أنقذها في اللحظة الأخيرة، لتظهر الفنانة الأمريكية علامات الدهشة على وجهها.



وصنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.



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وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد.وعلق الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين على منصة "إكس"، تويتر سابقا، على التصدي بالقول: "يا له من تصدي لجون مكارثي!".وعاد الحساب الرسمي لـ"MLS" ونشر رد فعل غوميز على تصدي حارس لوس أنجلوس، وعلق على اللقطة بالقول: "لقد عبرت سيلينا غوميز عننا جميعا عندما رأينا تصدي جون مكارثي".