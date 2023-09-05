الثلاثاء 05 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

سيلينا غوميز تخطف الأنظار بتفاعلها اللافت مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)

وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد
وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد
أثار حارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، إعجاب كثيرين بعد تصديه لانفراد للأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وسط تفاعل كبير على رد فعل الفنانة الأمريكية، سيلينا غوميز، على اللقطة.اضافة اعلان

وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وعلق الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين على منصة "إكس"، تويتر سابقا، على التصدي بالقول: "يا له من تصدي لجون مكارثي!".


وعاد الحساب الرسمي لـ"MLS" ونشر رد فعل غوميز على تصدي حارس لوس أنجلوس، وعلق على اللقطة بالقول: "لقد عبرت سيلينا غوميز عننا جميعا عندما رأينا تصدي جون مكارثي".


image (1)

سهام التنمر تطال كندة علوش.. وجمهورها يساندها (صورة) 31 آب 2023

المخرج سمير الخوالدة

المخرج سمير الخوالدة في ذمة الله 30 آب 2023

قدّم الفنان الراحل العديد من الأدوار المميزة أبرزها أب توبا بيوكوستن بمسلسل "بائعة الورد"

وفاة بطل مسلسل “بائعة الورد” بعد صراع مع المرض 30 آب 2023

كاميرون دياز إحدى أبرز نجمات هوليود عادت للشاشة بعد سنوات من الاعتزال

في عيد ميلاد صاحبة الابتسامة الساحرة.. هذا سر جمال كاميرون دياز بعد تخطيها الـ50 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
e7af083e-91a6-11ed-95e3-0210609a3fe2

على مر السنوات.. أجمل فساتين النجمات في مهرجان البندقيّة السينمائي

03 أيلول 2023
سلمى حايك

نافست شادية في فيلم زقاق المدق.. سلمى حايك تحتفل بميلادها الـ57

03 أيلول 2023
جانب من لوحات التشكيلي خالد البدور- (من المصدر)

البدور: الفنان روح المجتمع بثقافته وليس صاحب متجر لبيع اللوحات

02 أيلول 2023
5 أفلام من هوليود رسمت نهايات مأساوية للعالم

5 أفلام من هوليود رسمت نهايات مأساوية للعالم

02 أيلول 2023
ركين برفقة والدها الراحل سعد السيلاوي

في الذكرى الخامسة لوفاته.. ركين تستذكر والدها سعد السيلاوي

02 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-08-31 at 12.19.30

ليلة وردية في البترا للنجمة هبه طوجي و أسامة الرحباني

31 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل الحكومة باقية؟

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل إباحية متكررة لمواقع!

محمود الخطاطبة |اليوم

محاولة لتفسير الانهيار العربي العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نحو ضبط إنفاقي حقيقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيرة الذاتية للمرشح الذي سأختار!

نضال المجالي |اليوم

دورة استثنائية ساخنة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات | منذ16 ساعة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 