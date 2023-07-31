الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شبلي والسعودي خالد عبد الرحمن يحلّقان بجمهور جرش بأجواء الطرب

خالد عبد الرحمن
خالد عبد الرحمن في مهرجان جرش
أحيت الفنانة الأردنية أمل شبلي، والفنان السعودي خالد عبد الرحمن مساء أمس الأحد، حفلاً جماهيرياً على المسرح الجنوبي في جرش، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.اضافة اعلان
وتميز الحفل الذي تابعه رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، سلطان البازعي، وأعضاء الوفد الرسمي السعودي، بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح، بتفاعل مع غناء شبلي وعبد الرحمن، اللذين أطلا لأول مرة على جمهور المهرجان.
وبدأ الحفل مع الفنانة أمل شبلي، التي عادت للغناء بداية العام الحالي، بعد غياب سنوات، لتكشف للجمهور عن حلاوة صوتها وأدائها الغنائي المتمكن، فقدمت تنويعات فنية من أرشيف الغناء العربي، فغنت "يا دخيل الله" و"يا حلو اشتقنا" و "بسك تيجي حارتنا" و "وين ع رام الله"، قاطفة من كل بستان طربي عربي زهرة، قبل أن يسلطن معها الجمهور بأغنيتي "الحب ناره متحرمش" و"دلني واعرف مرامي"، لتختم حفلها بتكريم من المدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي.
وعلى إيقاع المقامات الموسيقية الخليجية، أمتع الفنان خالد عبد الرحمن، جمهور الحفل الذي تنوع بين الأردنيين القادمين من مختلف المحافظات، والأشقاء السعوديين، على مدى ساعة ونصف بباقة من أبرز أغانيه التي رددها الجمهور معه، حيث غنى "مخاوي الليل" و "اذكريني" و"وش تنتظر" و "شلون مغليك" و "أنت أجمل" و "ووش تبين" و "تقوى الهجر" و "صدقيني" و "بعدك عذاب" و"العطا" و"صارحيني".

وبعد انتهاء الحفل، أكد البازعي لدى تكريمه ومدير المهرجان للفنان عبد الرحمن، عمق العلاقة الأخوية التي تربط الأردن بالسعودية، مبيناً ان نجاح مشاركة الفرق الفنية والفنانين السعوديين في مهرجان جرش، دليل على تشارك الشعبين بالفرح وحب الحياة.
ويلتقي جمهور "جرش" مساء اليوم الاثنين، على المسرح الجنوبي، نجمة برنامج "ذا فويس" الفنانة نداء شرارة والفنان محمود سلطان في ليلة طربية غنائية أردنية، كما يطل الفنان الفلسطيني أليكس خوري، والفنانان اللبنانيان عبير وجورج نعمة على الجمهور في المسرح الشمالي.- (بترا)
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