شرارة تحلق بصوتها وسلطان يتألق بالفلكلور في "الجنوبي"

رشا كناكرية

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عمان- ويستمر الفرح بليلة أردنية بامتياز عاشها جمهور المسرح الجنوبي بأمسية فنية قدمتها صاحبة "أحلى صوت" الفنانة الأردنية نداء شرارة والفنان الأردني محمود سلطان، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وسط حضور كبير بليلة استثنائية مع أصوات أردنية أصيلة.بالحب والهتافات، استقبل جمهور المسرح الجنوبي فناني الأمسية، لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية التي جمعت بين التراث الشعبي والأغاني الفلكورية الأردنية والأغاني الشبابية التي زادت من تألق هذه الليلة.واستهل الفنان الأردني محمود سلطان وصلته الغنائية بموال تغنى بالأردن وبحب الوطن، لتزيد من حماس الجمهور وتفاعله.وقدم سلطان باقة من أجمل الأغاني التي تنوعت بين التراث الشعبي ومجموعة من الأغاني الفلكورية الأردنية التي أشعلت الأجواء، ومنها "على العين موليتين" و"بسك تيجي حارتنا" و"ردي شعراتك".وأطلت صاحبة أحلى صوت الفنانة نداء شرارة لتكتمل الليلة جمالا، ولتطرب مسامع جمهور "الجنوبي" بصوتها العذب بتقديم أغنيتها "سهرانة دايما بفكر حيرانة"، وتبعتها بـ"حبيتك بالتلاتة" التي أشعلت الأجواء، وتعالت الأصوات بمشاركتها الغناء.ووسط هتافات وتشجيع كبيرين، قدمت شرارة باقة من أجمل أغانيها، ومنها: "أنت فرحة" و"قالهالي" و"بس يقبرني" التي أضفت أجواء من الرومانسية والحب، لتنقل الجمهور لعالم آخر.وتنقلت شرارة بفقراتها بين الرومانسية والفلكلور والطرب، ومنها أغنية "زي العسل" و"هوا يا هوا" و"يا حلالي ويا مالي" و"بالله تصبوا هالقهوة"، لتمزج بين القديم والحديث وتلبي رغبات جمهورها المحب وسط تفاعل وحماس يشتعلان مع كل أغنية.وبالرغم من إصابة قدم شرارة التي تعرضت لها مؤخرا، إلا أنها تفاعلت مع الجمهور بشغف وحب، لتعيش معهم الأجواء وتشاركهم الفرح بهذه الليلة المميزة.وعلى مدى ساعة من الوقت، استمتع جمهور جرش بليلة من الطرب الأصيل بصوت شرارة الذي امتزج مع أصوات محبيها من الكبار والصغار والذين جاؤوا خصيصًا للاستمتاع بصوتها الشجي.وختمت شرارة الحفل بأغنية "حبيتك بالثلاثة"، بعد مطالبة الجمهور بإعادتها لحبهم الكبير لها، هذا وقد تجاوز عدد مشاهدات الأغنية 100 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب".وفي نهاية الحفل، كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الفنانة نداء شرارة، معبرة عن شكرها على هذه الليلة التاريخية.