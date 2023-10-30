الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شكران مرتجى تنهار باكية: بعتوها ونحن شاهدين (فيديو)

أعربت مرتجى عن استيائها الكبير إزاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يظهر بها العدو
أعربت مرتجى عن استيائها الكبير إزاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يظهر بها العدو
أثارت الفنانة السورية الشهيرة شكران مرتجى غضبها وحزنها الشديدين إزاء الأحداث المأساوية التي تجري في فلسطين، حيث نشرت مقطع فيديو مؤثراً عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
في الفيديو، أعربت مرتجى عن استيائها الكبير إزاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يظهر بها العدو، متجاهلًا حتى الأطفال والنساء وكل من ناضل لاستعادة أرضه.

طالبت مرتجى في الفيديو حكومات الدول العربية بالتحرك العاجل لمساعدة الأهالي في فلسطين، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة توحيد الجهود والتضامن العربي لإنقاذ الشعب الفلسطيني الشجاع، وانتقدت بشكل حاد الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه المأساة.

تجدر الإشارة إلى أن مرتجى انهمرت بالبكاء خلال الفيديو، معبرة عن حزنها العميق واستيائها من عدم اتخاذ الدول إجراءات فورية وفعّالة لإنقاذ البلاد والشعب الفلسطيني من هذا الوضع المأساوي.

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