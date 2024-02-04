صبا مبارك.. "بين السطور" أتعبني نفسيا

قالت الفنانة صبا مبارك إن دورها في مسلسل "بين السطور"، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد وقنوات MBC، من الأدوار التي أرهقتها نفسيا لمدة طويلة.

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وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "المسلسل صعب وأخذ من توازني النفسي شويتين حلوين، وقعدت بعده في البيت شهرين متنحة مش عارفة أعمل إيه".



وتابعت عن صعوبة المسلسل: "التجربة كانت طويلة، وطريقة حكي القصة معقدة وفي أزمنة مختلفة، لكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".



وردا على سؤال عن طبيعة دورها في المسلسل، قالت صبا مبارك: "القصة تتكلم عن إعلامية مشهورة جدا، ماضيها يعود ليفسد حاضرها، وكل حياتها على مفترق طرق، ومضطرة تأخذ قرارات من نوع لو حصلت غلطة ممكن حياة إنسان تبوظ".



يذكر أن مسلس "بين السطور" هو النسخة المصرية من المسلسل الكوري Misty، وقامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، ودنيا المصرى.