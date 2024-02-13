الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صبا مبارك تعيش حركة فنية نشطة ما بين السينما والتلفزيون

بين السطور
صبا مبارك تتصدر بوستر بين السطور

تعيش النجمة صبا مبارك نشاطاً فنياً ملحوظاً على المستويين السينمائي والتلفزيوني، إذ تنتظر عرض مسلسل "لحظة غضب" في رمضان المقبل بينما يُعرض لها حالياً فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض السينمائية المصرية والعربية، ومسلسل "بين السطور" على قنوات أون تي في وام بي سي بالتوازي مع منصة شاهد الذي يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

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كما تشارك النجمة صبا مبارك في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل الإثارة والتشويق "لحظة غضب"، والمقرر عرضه على منصة Watch It، حيث تصدرت البوستر التشويقي له والذي انطلق مؤخراً، والمسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.


وعلى قنوات أون تي في وام بي سي بالتوازي مع منصة شاهد يُعرض لـ صبا حالياً مسلسل "بين السطور" متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

 

ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى. 


وعلى المستوى السينمائي، ينطلق فيلم" أنف وثلاث عيون" بدور العرض السينمائية بمجموعة من الدول العربية ودول الخليج، حيث شهد عرضًاً خاصاً بتونس يوم 8 فبراير الجاري، ويأتي هذا بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في نسخته الثالثة.

 


هذا وتشارك صبا مبارك في بطولة الفيلم مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف وأمينة خليل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.


وتعد أحدث أعمال صبا الدرامية الجزء التاني من مسلسل الإثارة "عنبر "6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.

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