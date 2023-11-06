"صراخ هذه الطفلة وصل إلى السماء"... نادين نجيم تشارك وجع أطفال غزة (فيديو)

سخّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم جميع صفحاتها على المواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع أهالي قطاع غزّة الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد قوات الإحتلال الاسرائيلي أمام مرأى من العالم أجمع.



ونشرت نجيم مقطع فيديو موجعاً لطفلة فلسطينية تبكي بحرقة وتصرخ حاملة طفلة رضيعة بحضنها، أرفقته بتعليق: "وصل صراخ هذه الطفلة إلى السماء، عند الله الذي لا ينسى حق كل طفل فلسيطيني استشهد سيحاسب على هذه الأرض.



سوف (أي قوات الإحتلال إسرائيلي) تعانون من أبشع وأفظع وأكبر مما ارتكبتم، والعالم سيشهد على نهايتكم. دعاؤنا عليكم يومياً سيجعلكم تتعذّبون وأنتم أحياء، لدرجة أنكم ستتمنّون الموت".



وتوجّهت الممثلة إلى متابعيها طالبة منهم الدعاء على قوات الاحتلال الإسرائيلي: "أتمنّى من كل إنسان على هذه الأرض الدعاء عليهم. فالله لن يرحمهم، شعب الشيطان المختار. أيها الشياطين على الأرض. الله يأخدكم يا صهاينة".

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