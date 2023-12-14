الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صفاء سلطان عن أبو عبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح (فيديو)

صفاء سلطان
صفاء سلطان

حلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ضيفة ضمن برنامج متة بودكاست مع الإعلامي عطية عوض، وبكت صفاء بحرقة خلال الحلقة عندما تحدثت عن الوضع في فلسطين ومشاهد الدمار خاصة أن لديها أقارب محاصرين هناك.

وفي التفاصيل، اعتذرت صفاء من الشعب الفلسطيني عن العجز الذي يشعر به الشعب العربي تجاههم بسبب عدم تحرك الحكومات لدعم فلسطين.

وقالت صفاء أنه حي لو مات كل الشعب الفلسطيني فإن الفلسطينيين موجودين في كل أنحاء العالم وسينجبون المزيد من الاولاد الذين سيصبحون مجاهدين.

عبرت صفاء سلطان عن استيائها من الوضع في فلسطين وأن الجميع تركها تواجه هذا الصراع وحدها وتحدثت عن المتحدث باسم الفصائل في فلسطين. ووصفت صوته بأنه أجمل من صوت فيروز في هذا الوقت بالنسبة لها وهو يكشف عن أبرز تطورات المعركة.

اضافة اعلان

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الثقافة خلال كلمتها باختتام المهرجان - (من المصدر)

"كرامة" يختتم "دورة فلسطين" بعرض فيلم "بنك الأهداف" للشهيد سراج

منذ15 ساعة
جانب من الحفل الذي قدمته فرقة "نايا" برفقة الشاعر زاهي وهبي - (من المصدر)

فرقة "نايا" وزاهي وهبي يحييان ليلة فلسطينية تضامنا مع غزة

منذ15 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-09 at 20.20.55

"نافذة على فلسطين" برنامج خاص في الدورة السادسة للجونة السينمائي

منذ22 ساعة
يُعدّ كوكس من المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي

الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

منذ23 ساعة
نجوم أتراك كثر عبروا عن دعمهم لفلسطين وقطاع غزة تحديدا

نجم تركي عن غزة: لا أستطيع النوم مرتاح البال

منذ24 ساعة
11_865526_original

حلا شيحة تعتذر لـ"فناني مصر".. بعد وصفها الفن بالحرام

13 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

كوب (28) حضر الملك وغابت الحكومة والقطاع الخاص

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ17 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ17 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 