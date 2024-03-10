الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صلة رحم": دراما مشوقة تستكشف تأثير القرارات الصغيرة في حياتنا

مشهد من المسلسل
اياد نصار في مشهد من المسلسل

يسرد المسلسل المصري "صلة رحم" حكاية مشوقة تتناول تأثير القرارات اليومية على حياة الجمهور.

 

وتشير تصريحات النجم إياد نصار، الذي يلعب دور الطبيب التخدير حسام، إلى أن العمل يركز على القرارات البسيطة التي قد تتحول إلى مأساة، مما يجعل الأحداث مليئة بالتشويق والإثارة.

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وأضاف أنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

 

وأشار "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".


وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".


مضيفاً "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، فالعمل هنا يقدم مدي تمسك الزوج بعائلته وأن يكون أبا، وهو عكس ما يحدث في العادة في مجتمعاتنا.

 

وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة، وأتمني أن يتفاعل الجمهور معه فأنا أؤمن أن مقياس نجاح العمل يكون من خلال الناس والجمهور في الشارع".


وعلى الجانب الآخر سيبدأ غدا عرض أغنية الدعاية للمسلسل "بتحارب مين" للمطرب مسلم، وتقول كلماتها " بتحارب مين ما تفوق يا أبو حق ملكش حقوق ... اعرف حجمك يا ضعيف ده انت مجرد مخلوق" وهي من كلمات محمد حسني وتلحين وتوزيع اسلام رفعت، والتي ستعرض بعد الساعة 12 ظهرا، بينما سيبدأ عرض أول حلقات مسلسل "صلة رحم" في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأحد على قناة أم بي سي مصر.

 

بينما ستعرض أول حلقتين على منصة شاهد في نفس التوقيت، ويغني تتر المسلسل محمد عدوية وهي من كلمات محمود فاروق والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مصطفي نجم.


مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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