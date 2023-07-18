صورة تجمع نانسي عجرم مع "إسرائيلية" تضعها في ورطة

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التطبيع بصوره الفنية pic.twitter.com/Wa9b9gWiL7 — Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) July 17, 2023

إلا أن ما حصل لم يكن في الحسبان وعرضها لموجة انتقادات واسعة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة لـ نانسي عجرم مع احدى معجباتها التي عمدت الى التقاط صورة معها، ليتبيّن لاحقا ان هذه الفتاة هي شابة "اسرائيلية"، ما عرّض نانسي للانتقاد والاتهامات بالتطبيع.إلا أن جمهور ومحبي نانسي عجرم، دافعوا عنها بشدة، معتبرين أنها فنانة وهي لا ترفض طلب معجبيها اذا ارادوا التقاط صورة معها، كما اكدوا انها لا تطلب الاوراق الثبوتية للاشخاص قبل التقاط الصور معهم لمعرفة جنسيتهم.