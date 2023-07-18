الثلاثاء 18 تموز 2023
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صورة تجمع نانسي عجرم مع "إسرائيلية" تضعها في ورطة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا، حفلا ضخما في قبرص، بحضور جماهيري واسع، قدمت من خلاله أجمل أغنياتها.
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إلا أن ما حصل لم يكن في الحسبان وعرضها لموجة انتقادات واسعة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة لـ نانسي عجرم مع احدى معجباتها التي عمدت الى التقاط صورة معها، ليتبيّن لاحقا ان هذه الفتاة هي شابة "اسرائيلية"، ما عرّض نانسي للانتقاد والاتهامات بالتطبيع.

إلا أن جمهور ومحبي نانسي عجرم، دافعوا عنها بشدة، معتبرين أنها فنانة وهي لا ترفض طلب معجبيها اذا ارادوا التقاط صورة معها، كما اكدوا انها لا تطلب الاوراق الثبوتية للاشخاص قبل التقاط الصور معهم لمعرفة جنسيتهم.



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