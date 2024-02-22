الخميس 22 شباط 2024
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صورة محمد أبو تريكة تزين جدار غرفة بيلا حديد.. ما القصة؟

بيلا حديد- محمد ابو تريكة
بيلا حديد- محمد ابو تريكة

تمكنت عارضة الأزياء العالمية، ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، من أن تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة للاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام.

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وتعتبر هذه الصورة واحدة من بين أشهر صور أبو تريكة، التي أعلن فيها دعمه لغزة، والتي يعود تاريخها إلى 2008، خلال مباراة جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني.

 


الصورة من ستوري عارضة الازياء الفلسطينية بيلا حديد

 

وقد تم تداول ستوري الفلسطينية بيلا حديد على أساس أن الصورة المذكورة موجودة في غرفتها الشخصية، وأنها قامت بتعليقها على الحائط لإعلان الدعم لأهالي القطاع، بعد أزيد من 140 يوماً من الحرب.

 

 

 

إلا أن الحقيقة تختلف عما هو رائج في مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟

 


كانت عارضة الازياء ذات الاصول الفلسطينية بيلا حديد، يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، قد نشرت ستوري جديداً داعماً لغزة، وذلك استكمالاً لحملة الدعم التي تتبعها منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعود تاريخها ليوم 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023.


وما أثار انتباه الجمهور من هذه الصورة ليس كونها تدعم قطاع غزة، وإنما لأنها تعود للاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة، عندما رفع قميصه الرياضي، ليكشف عن رسالته التي  كتبها في قميصه الداخلي، وكتب عليها جملة: "تعاطفاً مع غزة".


وقد أشار الجمهور إلى أن بيلا حديد قد علقت صورة أبو تريكة في غرفتها، إلا أن الحقيقة مختلفة، وذلك لأن الصورة منشورة في الأساس في حساب آخر، يحمل اسم "Middleast archive"، وهو مختص بأخبار كرة القدم، والأرشيف القديم المتعلق بها.


وما فعلته عارضة الأزياء العالمية هو فقط إعادة نشر الصورة على حسابها الرسمي على إنستغرام، تعبيراً منها عن دعمها، وليس اختيارها صورة أبو تريكة لتزيين غرفتها الخاصة. -عربي بوست 

 

 

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