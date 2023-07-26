"صول" يشارك في "جيتشون للموسيقى والأفلام " بكوريا الجنوبية

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يشارك الفيلم السوري المصري "صول" من إخراج زهرة البودي ضمن فعاليات الدورة الـ19 لمهرجان جيتشون للسينما والموسيقى في كوريا الجنوبية، التي ستقام في الفترة من 10 حتى 15 أغسطس المقبل، وهو المهرجان الأهم من نوعه في العالم.فيلم "صول" هو إنتاج مشترك بين سوريا ومصر، شارك في إنتاجه من سوريا زهرة البودي ومن مصر مصطفى الكيلاني، وإخراج زهرة البودي، وعرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 2023، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا وقت عرضه.الفيلم يحكي عن "جابي" موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات خاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى "متلازمة العظم البلوري" و التي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي.وجد شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم!كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، ومدير إضاءة و تصوير فادي زوان.مهرجان جيتشون هو الأهم في العالم من نوعه، ويقام في مدينة جيتشون بكوريا الجنوبية للاحتفال بالأفلام المرتبطة بالموسيقى ، ويعرض البرنامج الرئيسي لمهرجان Jecheon الدولي للموسيقى والأفلام (JIMFF) أفلامًا وثائقية ذات طابع موسيقي من جميع أنحاء العالمزهرة البودي مخرجة سورية تخرجت من هندسة الاتصالات في جامعة تشرين، وبعد تخرجها انتقلت إلى عالم الإخراج عبر عدة ورش لصناعة الأفلام.منذ عام 2015 أخرجت وكتبت زهرة البودي عدة أفلام قصيرة منها؛ فيلم "سالي" الوثائقي الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية ونال عدة جوائزفيلم "أحلام صغيرة" بطولة النجمة نادين تحسين بيك 2016فيلم "رغبات" 2017 والذي نال عدة جوائز عالمية.