ضمن فعاليات مهرجان "عمان جاز" انطلاق "موسيقى عالدرج" وبرنامج "حلقات" في البترا

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تحت مظلة مهرجان "عمان جاز" الحادي عشر، تنطلق فعاليات "موسيقى عالدرج" بدورتها الخامسة ولأول مرة في مدينة البترا يوم الأحد 1 أكتوبر وتستمر حتى 2 أكتوبر، وبتنظيم وانتاج مشترك ما بين "أورانج ريد" ومعهد غوته عمان لتقدم للجمهور الأردني والسياح في المساحات العامة 8 عروض متنوعة لموسيقيين وفنانين من الأردن ودول عربية وأوروبية؛ تجمع ما بين موسيقى الجاز والموروث العربي وغيرها من الألوان الموسيقية،وتبدأ عروض اليوم الأول في وادي موسى في شارع بلازا السياحي الساعة 5:30 عصرا مع كورال "أنا صوتي" التابع لجمعية تجلى للثقافة والفنون (الأردن)، ومن ثم عروض لكل من: فرقة "أملا" (إسبانيا)، وفرقة "مادبا" (هولندا)، ليكون ختام هذه اليوم مع أمينة بورويرن (النمسا) مع ثلاثي أسامة مشاغبة (الأردن).أما عروض اليوم الثاني، فستكون في منطقة "البيضا" (البترا الصغيرة) وتبدأ في نفس الوقت (5:30 عصرا)، وتشمل عرضا لعودة مشاعلة وإيهاب أبو حماد (الأردن)، وعرض لنتائج برنامج "حلقات" الموسيقي (أوروبا ودول عربية)، ومن ثم عرض موسيقي لثلاثي "جوليا هولسمان" (ألمانيا)، وعرض لرباعي "ماورو سيجورا" بمشاركة لوكا أكوينو (إيطاليا).من جهتها قالت مديرة ومؤسسة مهرجان "عمان جاز" وفعاليات "موسيقى عالدرج" لمى حزبون: "سعداء باطلاق النسخة الخامسة من "موسيقى عالدرج" ولأول مرة في مدينة البترا الأخاذة. هذه فرصة ليتعرف موسيقيون من أوروبا والعالم العربي على هذه المدينة الساحرة التي تعتبر من عجائب الدنيا السبع، ويقيموا فيها ويمتزجوا بها، وتصدح موسيقاهم في فضائها".وقال مدير معهد غوته عمان د. كريستيان ديمر " تعد موسيقى الجاز لون مميز في العالم، وسعداء بتنظيم "موسيقى عالدرج" في البترا مع شركاؤنا، ونرى أن هنالك أهمية خاصة لهذا المكان، وسعداء بتقديم عروض موسيقية من موسيقى الجاز بالشكل الذي نؤمن به؛ وهو أن تكون متاحة للعامة من أهالي المنطقة والسياح على اختلاف جنسياتهم، بحيث لا يقتصر نشاطنا على مدينة عمان فقط".وتأتي فعاليات "موسيقى عالدرج" بدعم رئيسي من معهد غوته عمان وبالشراكة مع كل من الإتحاد الأوروبي في الأردن وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك)، والسفارة الايطالية، السفارة النمساوية، السفارة الهولندية، معهد ثيرفانتيس، ومعهد دانتي، وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.وهذا قد انطلق برنامج الإقامة الموسيقية "حلقات" – التابع لمهرجان "عمان جاز" - في 27 سبتمبر الماضي في مدينة البترا، وجمع ستة موسيقيين موهوبين من أوروبا والعالم العربي والأردن لمدة ستة أيام في برنامج موسيقي تدريبي، تدربوا خلاله على مؤلفات ومختارات موسيقية متنوعة بالإضافة إلى تقنيات خاصة بموسيقى الجاز.ويشارك في "حلقات" هذا العام موسيقيون من خلفيات وثقافات مختلفة وهم: ناريغ آباجيان - مشرف "حلقات" (عازف بيانو وموزع موسيقي) من أصل أرمني سوري، وسارة دويك (عود وغناء) من تونس، وفيكتوريا كيريلوفا – (دبل بيس) من بلغاريا، ومن الأردن كل من: أحمد سلاوي – (كلارينيت، آلات نفخ شعبية وغناء) وبشار خريس (ايقاعات) وقاسم البدول (ربابة).هذا وسيتم عرض نتيجة تدريبات "حلقات" ضمن فعاليات موسيقى عالدرج في البترا و"مهرجان عمان جاز" في عمان.ويأتي برنامج "حلقات" بتنظيم مشترك ما بين "معهد غوته" في بروكسل وعمان ومهرجان "عمان جاز".من الجدير بالذكر أن مهرجان "عمان جاز" هو الفعالية السنوية الوحيدة في الأردن المخصصة لموسيقى الجاز، ويهدف إلى خلق فرص للتبادل الثقافي وحوار الثقافات، من خلال تقديم عروض موسيقية وعقد الورشات المختلفة.