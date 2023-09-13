طاقم عمل أوراق النسيان يزورون الأردن بعد جولتهم الناجحة في قطر

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عمان-الغد- بعد زيارتهما الأخيرة إلى قطر، قام الممثلان التركيان هازال توريسان، و يغيت كيرازجي، اللذان يلعبان دور البطولة في المسلسل التركي الجديدأوراق النسيان، بزيارة الأردن كجزء من جولتهما في الشرق الأوسط للترويج للإصدار الجديد، منانتاجات TOD الأصلية. تم تنظيم عرض ترويجي في 14 سبتمبر في تاج مول في عمان، وهو وجهة تسوق شاملة، حيث أظهر الاستقبال الحماسي استمرار ارتفاع شعبية الدراما التركية في مناطق متعددة في الشرق الأوسط.بحضور أعضاء بارزين في قطاع الأعمال والترفيه والإعلام في الأردن، استضاف الحدث عرضًا خاصًا للحلقة الأولى من المسلسل، والتي سيتم بثها على TOD في وقت لاحق من هذا الشهر، مما أثار ترقبًا لدراما الجريمة الغامضة.في مسلسل أوراق النسيان من إصدارات TODالأصلية، تتسبب جريمة قتل في بعثرة Eden Garden Houses، مكان يسكنه الأثرياء. يكشف وصول أرزو (هازال) عن أسرار مخفية، مما يؤدي إلى وفاتها المأساوية. تتصاعد التوترات عندما تتهم إزجي (بورتشين) زوجها كيرم (أونور تونا) بارتكاب الجريمة، مما يثير صراعًا بين الإنكار والاتهامات.طوال المسلسل، ينجذب المشاهدون إلى عالم الدراما الآسر حيث يشهدون الرومانسية، ويكتشفون الحقائق، ويحصلون على إجابات توجههم إلى المزيد من الأسئلة، وتزداد الأمور تشابكًا، تمامًا مثل اللبلاب.أوراق النسيان هومسلسل تركي جديد من إنتاجات TODالأصلية، وهو من إخراج Gökçen Usta، وسيناريو من تأليف Savaş Korkmaz وهو متاح باللغة العربية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "يحتل المحتوى التركي مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي، حيث يأسرهم بقصصه الغنية وعمقه العاطفي وصداه الثقافي.إن الأداء الجذاب للممثلين الأتراك، جنبًا إلى جنب مع الروايات الفريدة، يخلق تجربة مشاهدة يتردد صداها بعمق في جميع أنحاء العالم العربي، مما يعزز التواصل القوي والدائم،" قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD.كان الاستقبال الحار والاستجابة التفاعلية من الجمهور الأردني واضحين طوال الحدث. "نحن ممتنون للغاية للدعم والشغف الذي شهدناه للدراما التركية. فأضاف مكيرلي: "نود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا العميق لهيئة تنشيط السياحة الأردنية على حسن ضيافتهم الرائعة خلال إقامتنا".ورحب الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ترحيباً حاراً بالمجموعة التي استضافتها الهيئة في الأردن. وشدد على أهمية الاستفادة من صناعة الأفلام والتصوير لعرض الإبداعات الفنية الأردنية. وذكر عربيات أيضًا أن الهيئة رحبت بشدة بالعديد من شركات الإنتاج في السنوات الأخيرة، بهدف إلهامها لإنتاج المزيد من الأفلام داخل البلاد.وعبر نجوم المسلسل ومن بينهم الممثلة الشهيرة هازال توريسان، عن سعادتها بزيارتها للأردن. قالت توريسان: "أنا سعيدة للغاية بشأن الإصدار القادم من مسلسلنا. لقد كانت رحلة مذهلة، ولا يسعني الانتظار حتى يشهد الجمهور الأردني القصة الجذابة التي عملنا بجد لإحيائها".وأعرب يغيت كيرازجي عن تأديته للشخصية التي دفعته إلى استكشاف أعماق جديدة كممثل، قائلاً: "لقد كرست جهدي ووقتي لجعل هذا الدور يصبح حقيقة، وأنا أؤمن بأن تفانينا الجماعي في أصالة العرض وعمقه سوف يأسر الجماهير ويثير اهتمامهم بلا شك، مما يخلق تجربة مشاهدة رائعة لا تُنسى."مع استمرار تزايد الحماس لعرض المسلسل، يمكن للمشاهدين متابعة العرض الأول ل أوراق النسيان على TOD، بدءًا من 21 سبتمبر، حيث ستصدر المنصة حلقتين أسبوعيًا.عن TODتقدم TOD محتوى رياضي وترفيهي متميز للمشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم المنصة أكثر من 40,000 ساعة من المحتوى الترفيهي العربي والتركي والعالمي ومحتوى ترفيهي للأطفال بما في ذلك عناوين من HBO MAX و Miramax و Digiturk وSony Pictures Entertainment. TOD هي أيضًا منصة البث الرياضي الرائدة في المنطقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حقوق حصرية للبث المباشر للمباريات من مختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك UEFA Champions League و Premier League و LaLiga و Ligue 1 و Bundesliga و Turkish Super Lig و Europa League و NBA، بطولة ONE وكأس ديفيس وجولة ATP وجميع البطولات الأربع الكبرى من بين أبرز البطولات. تعرف على المزيد حول تلفزيون TOD: www.TOD.TVللتواصل: media@tod.tv