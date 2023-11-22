الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طرد بطلة "Scream" من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين

"أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة"، تقول ميليسا
"أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة"، تقول ميليسا

بعد نجاحها كبطلة الجزئين الخامس والسادس من سلسلة الرعب Scream، تم استبعاد الفنانة ميليسا باريرا من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين ووقوفها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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نسبة لمجلة Variety، فإن شركتي Spyglass وParamount قد طردا ميليسا "سريًا"، نتيجة لمنشوراتها الداعمة لفلسطين وأهالي غزة.

 




كانت ميليسا باريرا، مكسيكسة الأصل، قد طالبت بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها للحكومتي الأمريكي والإسرائيلية، وفي احدى المنشورات، كتبت "أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة. حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور".


لعبت ميليسا باريرا دور "سامانثا كاربتنتر" وهي الابنة غير الشرعية للقاتل "بيلي لوميس" الذي بدأ سلسلة الجرائم الأصلية عام 1996، وأصبحت مستهدفة من قاتل جديد ابتداء من الجزء الخامس الصادر عام 2022.

يشارك في بطولة Scream جينا أورتيجا، ماسون جودينج، جازمين سافوي براون، كورتني كوكس وغيرهم، وهو من إخراج الثنائي مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت ومن تأليف جاي بيوسيك وجيمس فاندربيلت، وهو من إنتاج شركة Spyglass Media ومن توزيع Paramount.

ساهمت ميليسا في تفوق الجزء الخامس على الرابع رغم انتظار 10 سنوات، ووصلت الإيرادات العالمية للفيلم 137 مليون دولار، ومن بعدها حقق الجزء السادس 168 مليون دولار عالميًا رغم منع عرضه في بعض الدول العربية. -وكالات

 

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