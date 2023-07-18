طليق نسرين طافش عبر إنستغرام: عندما نترك الماضي لأنه مزيف وبلاستيك

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وفي التفاصيل، شارك شريف متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لامرأة لم يكشف عن هويتها، مُشيرًا إلى أنها كـ"الألماس"، فيما أشار إلى أن علاقته السابقة "بلاستيك مزيف".وكتب شريف شرقاوي على الصورة: "عندما نترك الماضي لأنو قديم، كاذب، ومزيف (بلاستيك مزيف).. للوصول لِما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا هتعرفو مين".وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها شرقاوي بطريقة غامضة عن علاقته بنسرين طافش، إذ سبق له أن نشر صورة له على شاطئ البحر باللونين الأسود والأبيض، وكتب معلقًا: "فليكن ذلك حتى تعرف أنك مبارك ومرشد، لا تقاوم أبدًا تقبل دائمًا لأن هذا هو قبول ألوهيتك"، كما أضاف هاشتاغ "علاقة سامة"؛ وكأنه يشير بذلك إلى علاقته بنسرين. -وكالات