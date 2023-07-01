عباسي وفرقة الرمثا ينسجان أمسية فرح العيد في مادبا

أحمد الشوابكة

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مادبا- شدت الفنانة الأردنية غادة عباسي بصوتها الدافئ، في أداء باقة من الأغاني الوطنية والتراثية في الأمسية الغنائية التي أحيتها، ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن للعام الحالي التي أقيمت على ملعب عماد الدين زنكي بوسط مدينة مادبا، وسط حضور لافت يتقدمهم مساعد محافظ مادبا الدكتور راكان العدوان، ومدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة وعدد من المسؤولين في محافظة مادبا.واستهلت الفنانة غادة عباسي، لحظة صعودها المسرح بإطلالتها الأنيقة، برفقة فرقتها الموسيقية، وصلتها الغنائية بأغنية "يا طير يا مرفرف الجنحان"، لتعيد إلى أذهان الحضور أغاني من التراث الأردني بطابعها الفلكلوري والوطني، الذي تفاعل مع أدائها على مدى ساعة ونصف تقريباً.وذهبت عباسي في وصلتها الغنائية التي قدمها الزميل فلاح القيسي، إلى اللون الغنائي الوطني، بغنائها "يا بيرقنا"، إلى جانب العديد من الأغاني الوطنية التي لاقت اندماجاً مع الحضور والذي رددها بصوت متوافق مع صوتها.وأبدت الفنانة غادة عباسي أهمية التعاون بإيجابية بين الفنانين، الذي يسهم في رفع سوية الدور الحقيقي للفنان، وإعلاء شأن الفن الأردني في كل المحافل العربية والدولية، مشيرة في حديثها الخاص لـ"الغد"، إلى أن الفن رسالة ذات طابع إنساني اجتماعي يسهم في التغيير للأفضل من خلال المادة الدرامية والفيلمية والغنائية التي يقدمها، فالفن ليس وسيلة للتسلية بقدر ما هو أسلوب من أساليب المعرفة والتعلم والفكر والتهذيب.ورأت عباسي أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تركز على الفنان الأردني، وتعرفه بجمهور يمتلك ذائقة فنية وآذاناً موسيقية وغنائية عالية الجودة، مبينة أن الفنان الأردني لا يمكن أن يكسب الوجود في عالم الإبداع الغنائي العربي والدولي، إلا من خلال بيئته الأردنية التي تعد الأرض الخصبة له للمرور نحو النجومية، وفضاءات عالم الغناء العربي، فلم يعد التركيز على العاصمة عمان فقط، لإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية.وأعادت التأكيد أن إقامة الفعاليات والمهرجانات تسهم بشكل واضح وكبير في نشر صيت الفنان الأردني، ومعرفة إبداعاته وإمكانياته الطربية، مرجحة أن تكون هذه النشاطات الثقافية والفنية نقطة مضيئة للفنان الأردني الذي هو بأمس الحاجة للدعم المعنوي قبل المادي لاكتساب جمهور يؤازره ويحترم إبداعه، مثمنة جهود القائمين على هذه الفعاليات التي تكرس ذلك بجعل الفنان الأردني عنوانا أساسيا للمهرجانات والفعاليات لهذا العام، مع المطالبة باستمرارية إقامة هذه المشاريع الثقافية التي من شأنها رفع سوية الفعل الثقافي الفني.ويذكر أن المطربة والممثلة غادة عباسي، بدأت مشوارها الفني العام 2004، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإرشاد السياحي من المعهد العالي في مصر، ومن ثم حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الموسيقية، ولها العديد من الألبومات الغنائية، منها: "سيدي أبو حسين"، "يا ملكا"، "كل مواطن أردني"، "دارنا عصية"، "أحبك"، و"جاوبني حبيبي"، إضافة إلى أغان عدة باللهجات البدوية والخليجية واللبنانية والمصرية.كما شاركت في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأغنية العربية الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وحازت الجائزة الكبرى للمهرجان عن أغنية "انتظار الماضي" التي كتب كلماتها علي البتيري ولحنها وقام بتوزيعها هيثم سكرية، ونالت الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية الأردني الرابع، ولها مشاركات في العديد من المهرجانات الغنائية، والمسلسلات الدرامية، ومنها "العقاب والعفرا"، "رعود المزن"، "الدمعة الحمراء"، "شيء من الماضي"، "صبر العذوب" و"الخوابي".وقدمت فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي الأردني لوحات استعراضية من الدبكة العربية والنابلسية والداية، ولاقت جميعها تفاعلاً لافتاً من الحضور الذي اندمج مع مطرب الفرقة قاسم طويط عندما بدأ وصلته بأغنية مادبا "لشوح بيدي وارعشها بالخمس ع مادبا أم الحروف الخمسة"، ليستمر في تقديم كوكتيل من الأغاني التراثية والوطنية الأردنية التي رددها الجمهور، كما عقدت حلقات من الدبكة وسط الفرح الذي عم الحضور.وعبر رئيس فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي الاردني خليل الذيابات، عن سعادة أعضاء الفرقة في هذا المشروع الثقافي الفني الذي أسهم بشكل كبير في دعم الحركة الفنية وترويج أعمال الفرق الفنية الشعبية بشكل خاص والفن الأردني بشكل عام، ما يؤدي ذلك إلى تعريف جمهور المحافظات على الأعمال الفنية للفنانين والفرق الفنية المعنية بالموروث الشعبي الذي يعد جزءا من عاداتنا وتقاليدنا، ونسعى للمحافظة على هذا الإرث من خلال ما نقدمه من لوحات فنية مستعرضة أمام الجمهور الأردني والعربي والأجنبي من خلال مشاركة الفرقة التي تأسست العام 1985.ورسمت فرقة ميجو البهجة والفرحة على وجوه الأطفال في العرض الكرنفالي الذي قدمه كل من يوسف الرشدان ومجاهد زين، بتنسيق ومتابعة المخرج محمود فيومي، واشتمل على مجموعة من العروض الفنية والبرامج الترفيهية والتثقيفية الخاصة بالأطفال، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية، التي تسهم في تحفيز الأطفال على عرض مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، وتؤكد أهمية الفن في بناء الإنسان بشكل سوي.