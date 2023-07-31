الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

عبد الرحمن وشبلي يسطران أمسية بدوية تشعل مدرجات "الجنوبي"

الفنان خالد عبدالرحمن- (تصوير: أمير خليفة)
الفنان خالد عبدالرحمن- (تصوير: أمير خليفة)
"حلم العمر" بهاتين الكلمتين وصف الخمسيني أبو راشد حضوره لمدرجات المسرح الجنوبي مع أصدقائه، بعد أن قطع مسافة 85 كم للاستمتاع بأجواء أمسية الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، وهي الزيارة الأولى له، مؤكدا إعجابه بتنظيم المهرجان.اضافة اعلان
وعبر الشاب خالد عن سعادته بحضور حفل الفنان بقوله، "وين ما يغني خالد أنا بروح وبسمعه"، بعد انتظاره هذا اليوم بفارغ الصبر، ليكون جزءا من هذه الليلة التاريخية التي فاقت التوقعات بجمال أجوائها. 
ولتسجيل ذكريات لا تنسى جاءت الشابة مهرة من معان برفقة عائلتها للاستمتاع بصوت الفنان، الذي يحمل بين نغماته البحة الحزينة التي كبرت عليها بل وعشقتها، معبرة عن سعادتها "هذه الليلة لا تشبه الذي نراه على التلفاز بل هي أجمل بكثير".
جمهور الخليج العربي سجل حضوره وبقوة، في صفوف مدرجات "الجنوبي"، للاستمتاع بليلة مع العمر، إلى جانب عشاق الفنان خالد عبد الرحمن، ومنهم الشابان قصي ناصر وعلي نزال اللذان حضرا خصيصا من مملكة البحرين للحفل.
وأيضا اتفق الشابان محمد وجزاع العامري من السعودية، على حضور هذه الأمسية كونهما من المعجبين بصوت عبد الرحمن العذب حسب وصفهما، مؤكدين "عندما سمعنا أن خالد عبدالرحمن سيغني في جرش تحركنا فورا من السعودية"، كما يشيدان بأسعار التذاكر بأنها أقل بكثير من السعودية، وهذا الأمر شجعهما أكثر  على الحضور.
ليلة بدوية خليجية عاشها جمهور المسرح الجنوبي مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، والفنانة الأردنية أمل شبلي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 ، وسط حضور غفير تجاوز 5 آلاف شخص، فمنذ الساعات الأولى امتلأ المدرج بجماهير حضرت من جميع محافظات المملكة، ومن الخليج العربي لتعيش هذه الليلة الاستثنائية.
واستهلت الفنانة الأردنية أمل شبلي وصلتها الغنائية بأغنية، "السلك الأحمر"، لتتعالى الأصوات وسط تفاعل وحماس كبيرين ليبدأ الفرح بنكهة وطنية.
وتنقلت شبلي بين الأغنيات الوطنية والبدوية، ومع كل أغنية كانت تصدح بها كان يزداد الحماس وتفاعل الجمهور ليطلب منها بدوره أغنية "تقول حمدة"، لتنزل عند رغبتهم وتطربهم بصوتها الأردني الأصيل، هذا وقد كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنانة الأردنية أمل شبلي. 
وبلهفة ومحبة كبيرتين، استقبل جمهور جرش الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، والذي حضر لسماعه من كل مكان، ووسط تفاعل كبير تعالت أصوات محبي عبد الرحمن، لتطغى أصواتهم على صوته مع غنائه لأولى أغنياته "وش تنتظر يا محرق القلب بالنار"، ليسلطن الجمهور بصوته العريق.
وبين هتافات وتصافيق حارة، عجز الفنان عبد الرحمن عن وصف سعادته بهذه اللحظات التي عاشها على خشبة مسرح مهرجان جرش لتنهال عليه طلبات لسماع مختلف أغنياته، ومنها: "بقايا جروح"، "صف الورود "، "شلون مغليك"، "عيني انا بعينها" و"أفراق".
ليلبي الفنان "أبو نايف" رغباتهم، ويردد على مسامعهم أجمل أغنياته على مدى ساعة ونصف متواصلة لم يتوقف بها الحماس، بل كان يزداد مع كل أغنية خاصة عندما يبدأ بعزفه على العود، وسط تفاعل كبير من جمهور محب.
ويذكر أن، هذه المشاركة الأولى للفنان السعودي خالد عبدالرحمن في مهرجان جرش للثقافة والفنون.


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