 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عبد المنعم عمايري: لا زلت أحب أمل عرفة.. لا نسخة ثانية منها (فيديو)

أمل عرفة وعبد المنعم عمايري
أمل عرفة وعبد المنعم عمايرى

تصدر اسم الفنان السوري عبد المنعم عمايري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الأخير خلال خلال ظهوره في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC والتطرق في حديثه إلى زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة .


وفي التفاصيل، تحدث عبد المنعم عمايري عن سبب عدم زواجه مجدداً بعد انفصاله عن أمل عرفة، وأرجع السبب إلى فشله في إيجاد فتاة تشبهها، مؤكداً أنه ما زال يحمل حبها بالرغم من انفصالهما منذ وقت طويل.

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وقال عمايري ، إنه لم يقدم على خطوة الزواج خوفاً من تدمير عائلته وانتشار الخلافات والنزاعات بينهم، إلا أنه لن يمانع الزواج في حال وجد فتاة تشبه أمل عرفة في كل شيء.


وعلق: "ما زال لها في قلبي رواسب حب.. والمشكلة لا يوجد نسخة ثانية منها".


وتابع الفنان السوري أن ما يجمعه بأمل ليس فقط بناته، بل علاقة صداقة قوية يتخللها ثقة متبادلة وحب الخير، إذ يحرص الثنائي على دعم بعضهما البعض وتبادل النصائح والخبرات، إضافةً إلى حل مشاكل أولادهما.

 

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