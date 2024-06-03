عبد المنعم عمايري: لا زلت أحب أمل عرفة.. لا نسخة ثانية منها (فيديو)

تصدر اسم الفنان السوري عبد المنعم عمايري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الأخير خلال خلال ظهوره في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC والتطرق في حديثه إلى زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة .





وفي التفاصيل، تحدث عبد المنعم عمايري عن سبب عدم زواجه مجدداً بعد انفصاله عن أمل عرفة، وأرجع السبب إلى فشله في إيجاد فتاة تشبهها، مؤكداً أنه ما زال يحمل حبها بالرغم من انفصالهما منذ وقت طويل.

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وقال عمايري ، إنه لم يقدم على خطوة الزواج خوفاً من تدمير عائلته وانتشار الخلافات والنزاعات بينهم، إلا أنه لن يمانع الزواج في حال وجد فتاة تشبه أمل عرفة في كل شيء.

لماذا لم يتزوج النجم عبدالمنعم عمايري بعد انفصاله عن أمل عرفة؟#كلام_نواعم#Shahid

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بعد عرضه على الشاشة pic.twitter.com/6Cd8mtzeYD — كلام نواعم (@Kalam_Nawaem) June 2, 2024



وعلق: "ما زال لها في قلبي رواسب حب.. والمشكلة لا يوجد نسخة ثانية منها".



وتابع الفنان السوري أن ما يجمعه بأمل ليس فقط بناته، بل علاقة صداقة قوية يتخللها ثقة متبادلة وحب الخير، إذ يحرص الثنائي على دعم بعضهما البعض وتبادل النصائح والخبرات، إضافةً إلى حل مشاكل أولادهما.

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