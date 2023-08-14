الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

عرض معطف كيت وينسليت بـ: "تيتانيك" للبيع بمزاد علني

كيت وينسليت
كيت وينسليت
يُعرض معطف مميز ارتدته كيت وينسليت في الفيلم الشهير "تايتانيك" للبيع في مزاد ومن المتوقع أن يجلب أكثر من 100 ألف دولار.
اضافة اعلان
ظهرت كيت وينسليت بالمعطف الطويل في عدة مشاهد فارقة في فيلم تايتانيك الذي حقق نجاحاً مذهلاً بعد عرضه في عام 1997.




ووفقًا لدار المزادات، قام خمسة أفراد بالفعل بتقديم عروض حتى ليلة الجمعة وكان أعلاها 34000 دولار.

ومن المثير للاهتمام أن المعطف لا يزال به بقع حدثت أثناء التصوير. المعطف الذي صممته ديبورا لين سكوت، الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن عملها في فيلم تيتانيك. المعطف من الصوف الوردي مع تطريز أسود.




وقالت دار المزادات على موقعها على الإنترنت "هذا المعطف الصوفي بطول الأرض الذي ارتدته روز خلال تلك اللحظات المحمومة وهي تتنقل في السفينة الغارقة بينما تنقذ جاك يحمل بقع مائية مرئية. يظهر التطريز المعقد باللون الأسود جنبًا إلى جنب مع تطريز الأزهار".

تعتقد دار المزادات أن المشتري قد يكون "محب لجمع تذكارات الأفلام وجامع للثقافة الشعبية" أو "شخص معجب بالفيلم". وقالت دار مزادات غولدين "إنه معطف، لذا ربما يرغب شخص ما في إعطائه كهدية لزوجته للتباهي بالقول: هذا هو المعطف الذي ارتدته كيت وينسلت". -وكالات

اقرأ أيضاً:
تزامنا مع "عيد الحب".. سينما السعودية تعرض "تيتانيك" للمرة الأولى
Screen-Shot-2023-07-25-at-3.28.45-PM

حظر "باربي" في الكويت ولبنان لمنافاته القيم والأعراف 10 آب 2023

ليل تاي- مغنية راب

أنباء عن انتحارهما.. وفاة مغنية راب وشقيقها في وقت واحد 10 آب 2023

ساندرا بولوك وحبيبها بريان راندال

جمعهم الحب 8 سنوات.. وفاة شريك ساندرا بولوك بعد صراع مع التصلب الجانبي الضموري 09 آب 2023

صورة من مسابقة ملكة جمال الكون في أندونيسيا

فضيحة جنسية تهز مسابقة ملكة جمال الكون 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هاندا أرتشيل

الاستغناء عن جورجينا رودريغيز واستبدالها بهاندا أرتشيل.. تفاصيل

منذ7 ساعة
نادين نجيم وطليقها هادي أسمر

نادين نجيم تشن حرباً على طليقها.. ما القصة؟

13 آب 2023
جوليا روبرتس

جوليا روبرتس ترفض التجميل: أتقدم في السن بكرامة

12 آب 2023
"السعودية تقلب الموازين".. الخليجيون يتوجهون إليها لمشاهدة فيلم "باربي"

"قُلبت الموازين".. الخليجيون يتوجهون للسعودية لمشاهدة فيلم باربي

12 آب 2023
الفنانة جولييت عواد

جولييت عواد تستقيل من عضوية الوحدات

12 آب 2023
بيلا حديد

بسبب هذا المرض المرهق.. بيلا حديد قد تودع الموضة لفترة

10 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ22 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ22 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 