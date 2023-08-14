عرض معطف كيت وينسليت بـ: "تيتانيك" للبيع بمزاد علني

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ظهرت كيت وينسليت بالمعطف الطويل في عدة مشاهد فارقة في فيلم تايتانيك الذي حقق نجاحاً مذهلاً بعد عرضه في عام 1997.ووفقًا لدار المزادات، قام خمسة أفراد بالفعل بتقديم عروض حتى ليلة الجمعة وكان أعلاها 34000 دولار.ومن المثير للاهتمام أن المعطف لا يزال به بقع حدثت أثناء التصوير. المعطف الذي صممته ديبورا لين سكوت، الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن عملها في فيلم تيتانيك. المعطف من الصوف الوردي مع تطريز أسود.وقالت دار المزادات على موقعها على الإنترنت "هذا المعطف الصوفي بطول الأرض الذي ارتدته روز خلال تلك اللحظات المحمومة وهي تتنقل في السفينة الغارقة بينما تنقذ جاك يحمل بقع مائية مرئية. يظهر التطريز المعقد باللون الأسود جنبًا إلى جنب مع تطريز الأزهار".تعتقد دار المزادات أن المشتري قد يكون "محب لجمع تذكارات الأفلام وجامع للثقافة الشعبية" أو "شخص معجب بالفيلم". وقالت دار مزادات غولدين "إنه معطف، لذا ربما يرغب شخص ما في إعطائه كهدية لزوجته للتباهي بالقول: هذا هو المعطف الذي ارتدته كيت وينسلت". -وكالات