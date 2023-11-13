عرض موسيقي مسرحي مهدى لغزة على مسرح الشمس الأربعاء

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في إطار النشاطات التي ينفذها مسرح الشمس، والدور الذي يقوم به تعبيرًا عن الموقف الشعبي الأردني الرافض للاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ينظم مسرح الشمس الساعة السابعة من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 15 تشرين الثاني عرضًا موسيقيًا مسرحيًا مهدى لغزة، في ظل القصف الهمجي الإجرامي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدار الساعة بقصد الإبادة الجماعية له.العرض مأخوذ عن رواية كفى الزعبي "عد إلى البيت يا خليل"، التي صدرت باللغة الروسية، وروت، بقالب فني مؤثر، مجازر الاحتلال الصهيوني المتواليه بحق الفلسطينيين.العرض بأداء الفنانين حياة جابر وهند حامد ومعتصم عازر ويان. شارك في اختيار النص الفنان السوري سامر محمد إسماعيل، والاخراج لعبد السلام قبيلات