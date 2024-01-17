الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عرض ومناقشة فيلم "زهرة الصبار" للمخرجة القوصي

مشهد من الفيلم-(من المصدر)
مشهد من الفيلم-(من المصدر)
- ضمن برنامج "لقاء الثلاثاء" الأسبوعي والذي تنظمه الجمعية الأردنية للتصوير، تم عرض ومناقشة الفيلم الروائي الطويل "زهرة الصبار" للمخرجة هالة القوصي أول من أمس في مقر الجمعية الكائن في الشميساني، وذلك ضمن أنشطتها الفنية والثقافية.  اضافة اعلان
قدم الفيلم الزميل فؤاد مسعود، وقد جاء اختيار "زهرة الصبار" كون مخرجة الفيلم هالة القوصي هي بالأصل مصورة فوتوغرافية وحاصلة على شهادة البكالوريس من كلية جون سميث/ جامعة لندن تخصص "الصورة والاتصال"، وعليه ظهر في كثير من مشاهد الفيلم تأثير الفن البصري بشكل لافت وواضح سواء بالمشاهد الداخلية أو بالمشاهد الخارجية.
تضمنت الأمسية نقاشات مميزة من الزملاء والضيوف الحضور، حيث علق المخرج هشام غيث، بأن حبكة الفيلم تكاد تكون مخفية وغير ظاهرة سينمائيا لربما، إذ كان القصد هو عدم الدخول في الصراع الدرامي بشكل سينمائي، إنما بقاؤه بحدود طاقة الإنسان الطبيعية "على الواقع" في تحدي الهموم والمشاكل اليومية والإحباطات والمعيقات النفسية والخارجية.
وعوضت المخرجة عن انخفاض مستوى الحبكة من خلال رسم مشاهد وتكوينات مبدعة وجميلة، ومزجت بين الخيال والواقع من خلال استخدامها فنون المسرح في تكثيف التعبير والمنولوج الداخلي، وهذا ظهر جليا في شخصية عايدة (سلمى سامي) الممثلة القادمة من الأرياف، والتي لا تجد فرصة فنية تعبر فيها عن طموحها الفني وتصدم بواقع فني تجاري سخيف وتافه، ومع سوء اختيارها لفتى أحلامها الكاتب التقدمي الذي يرفض فكرة الزواج والارتباط بحجة عالمه الخاص والمعقد.  وشخصية عايدة تمثل الجيل الوسط، أما الجيل الأكبر الذي يعبر عن الحكمة والتعقل كان من خلال شخصية سميحة (منحة البطرواي) التي تسكن مع عايدة في شقة متهالكة صغيرة على السطح.
سميحة والتي كان لها عز وجمال بشبابها وكانت تعيش في ظروف برجوازية أرستقراطية، لكن مع التقدم بالسن وانكفاء الشباب والجمال  فقدت كل ما يمكن أن يؤمّن لها عيشة كريمة في النهاية، ونجد أنها تحاول أن تساعد عايدة في اتخاذ قرارات صائبة وألا تقع في الخطأ الذي وقعت به هي.
الجيل الثالث هو جيل الشباب الذي يتمثل في شاب حالم بإنشاء محطة إذاعية شبابية، وهو يمثل الأمل للجميع.. لكن هذا الأمل يبدو في نهاية الفيلم.. لربما تم قتله مجازيا وكأنها إشارة سوداء للمستقبل. 
لكن في نهايات الفيلم وفي مشهد تعبيري له مدلولات مكثفة، نلاحظ أن نهر النيل هو الذي يطهر الجميع باستثناء الشاب ياسين (مروان  العزب). حيث المشهد المميز وكأن الشخصيات تتطهر من الذنوب في مياه النيل.. وأيضا قدرة نهر النيل أو المواطن المصري على التخلص من مشاكله وإحباطاته وأن يكون قويا ونقياً ومتعافيا.. مع ذلك يبقى فتى أحلام عايدة معها وتبقى سميحة تبحث عن طوق نجاة، أما ياسين فيتلطخ بالدماء لربما بسبب فكرة إنشاء محطة إذاعية مستقلة وغير تبعية. 
فيلم "زهرة الصبار" يحتوي لوحات وتعبيرات تحتاج إلى تفسير في كل تفاصيلها المكدسة بين المدينة والشوارع والأزقة، والمشاكل اليومية الدائمة والمؤقتة مثل انقطاع المياه والكهرباء ونقاط التفتيش والبغشيش والهيمنة والسيطرة الإعلامية الموجهة، وغير ذلك من مشاكل المواطن المصري والعربي بشكل عام.
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