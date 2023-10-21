السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عروض مسرحية هادفة تجمع جمهور "الشارقة الدولي للكتاب 42"

ملصق مسرحية "سجن باركورد"-(من المصدر)
ملصق مسرحية "سجن باركورد"-(من المصدر)
  في إطار فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يشهد جمهور المعرض من الكبار والصغار عروضاً مسرحية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، منها مسرحية "سجن باركورد"، التي تعد أضخم عمل مسرحي إماراتي تم إنتاجه في عام 2023، إلى جانب مسرحية لمجموعة ALJ sisters.  اضافة اعلان
وتستقطب المسرحيات خلال المعرض الجمهور من مختلف الفئات العمرية، حيث يُقدم المعرض هذا العام تجربة فريدة من خلال مجموعة من المسرحيات الهادفة والترفيهية، التي تشكل عنصراً أساسياً في تجربة زوار المعرض من القراء، وتجسد روح المعرض بأنه أكثر من مجرد مكان لعرض الكتب، بل موقع يجمع بين الأدب والفن والثقافة والترفيه الهادف.
"سجن باركود".. التنمر في قفص الاتهام
يستمر عرض مسرحية "سجن باركود"، التي تستهدف الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، مساء أيام 3 و4 و5 نوفمبر، وتتناول المسرحية ظاهرة التنمر في قالب كوميدي داخل سجن باركود، الذي يضم عدداً من المساجين المتنمرين الذين لم يصدر في حقهم الحكم، حيث يتابع الجمهور العديد من القصص المثيرة الخاصة بهم، والتي أدت بهم لدخول السجن في نهاية المطاف، بسبب تنمرهم على أصدقائهم، سواء كان تنمراً جسدياً أو لفظياً أو نفسياً أو إلكترونياً.
المسرحية تسلِّط الضوء على مشكلة التنمر في المجتمع، وتحاول إيجاد حلول لها من خلال الفكاهة والإنسانية والتوعية. وهي من بطولة: مروان عبدالله، أحمد مال الله، موسى البقيشي، الفنان بدر الحكمي، هيفاء العلي، ريم الفيصل، وإخراج مروان عبدالله صالح.
ALJ sisters... حيث يلتقي الترفيه مع القيم
أما مسرحية ALJ sisters فهي مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، تدور أحداثها حول ثلاث فتيات يقدمن عروضا مليئة بالحب والفرح والتفاؤل، يتعلمن منها قيماً تربوية واجتماعية تعينهن على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة، وكل شقيقة لها شخصية وهواية مختلفة، لكن يجمع بينهن الحب والصداقة والتعاون، ويواجهن مواقف مختلفة تتطلب التفكير والإبداع والحلول السليمة.
المسرحية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز قيم الأخلاق والإحسان والاحترام. وهي من بطولة الفنانات: الجود البعنون، والجوري البعنون ووضحة الأيوب، ويستمر عرضها خلال فعاليات المعرض، يوم الجمعة، الموافق 10 نوفمبر، حيث يتم عرضها مرتين الأولى في الساعة السادسة، والثانية في الساعة الثامنة مساء، بالإضافة إلى يوم السبت، الموافق 11 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.
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