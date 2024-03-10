"عسل مسموم".. دراما عراقية تتناول الصراع والحب فيي رمضان

عندما يتحول الحب إلى مرض، تصبح كل السبل مقبولة لتحيق المصالح، حتى لو كان ثمن ذلك هدم عائلة والحكم على زوجين بالانفصال، ضمن أحداث الدراما الاجتماعية العراقية "عسل مسموم" من تأليف ندى عماد خليل وإخراج فادي سليم والذي يعرض على "MBC العراق".

اضافة اعلان



تدور أحداث العمل حول عائلة كرم وحنين التي تتحول إلى جحيم بفعل خطط شذى التي استخدمت شتى الطرق للتفريق بين الزوجين، في محاولة منها للفوز بقلب كرم. فهل تنجح خططها؟





بكر خالد

يتحدث بكر خالد عن تجربته التمثيلية الثانية ويقول "أعتبر هذه التجربة الأصعب لأنها ستثبت إن كنت سأنجح بتقديم شخصيات متنوعة أم لا، وهذا الأمر يحملني مسؤولية كبيرة"، واعداً الجمهور بشخصية صادمة في "عسل مسموم"، "أتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور".

ويوضح أن "كرم هو شخص هي لا يشبهني وإن كانت تجمعنا بعض الصفات، فهو عصبي بينما أنا شخص هادئ"، واصفاً كرم بـ"الشخصية العصامية، المتمسكة بالمبادئ وهذا الأمر هو الذي أوقعه بالمشاكل وقلب حياته رأساً على عقب".



يشير خالد أن "العمل تم تصويره في بغداد في أكثر من 15 موقع تصوير، وهو حكاية عائلية بامتياز، عاشتها العديد من البيوت العراقية، فعائلة كرم تتألف من زوج وزوجة وطفلين، هي عائلة متماسكة ومتكاتفة رغم كل المشاكل التي تواجهها".

كما يرى في الوقوف أمام مريم غريبة وهند نزار فرصة له، لأنها تحثان الممثل أمامهما على أن يعطي أفضل ما عنده، معتبراً أنه محظوظ بتعاونه معهما.





هند نزار

من جانبها، تعرب هند نزار عن خوفها وترددها في تقديم الشخصية، "لأن الجمهور غير معتاد على متابعتي في شخصية مثل شذى، بل اعتاد علي بدور الشابة التي تنقل معاناة المرأة العراقية، وهي المرة الأولى التي أخاف فيها من دور".

وتؤكد أن "العمل يحمل رسالة عميقة، ونعرف الدوافع التي جعلت منها شخصية شريرة".

وتضيف بالقول أنه "لم يسبق لي أن تعاونت مع مريم غريبة، وبالنسبة لبكر فهو صديقي وتربطنا علاقة عائلية".



في السياق نفسه، تلفت نزار إلى أن الصراع بين الشخصيات ممتع وجميل، كما انها المرة الأولى التي يتم فيها طرح هذا النوع من الصراعات في الدراما العراقية، مؤكدة أنها تجهل ردة فعل الجمهور، لكن هناك من سيتعاطف مع حنين، وهناك من سيحب شذى ويوجد لها المبررات، وثمة من سيكرهها، أي أن الجمهور سينقسم حول الشخصية". وتختم بالقول "أننا صورنا في أماكن متنوعة في بغداد، وسيتم إظهار معالم بغداد الجميلة من خلال هذا العمل".





مريم غريبة

تشعر مريم غريبة بمسؤولية كبيرة أمام جمهور MBC العراق، الذي تصفه بالجمهور الانتقائي وصاحب الذوق الرفيع. وتعتبر أن ما قامت به في "عسل مسموم"، يشكل تحدياً لها لتقديم عمل يليق بهذا الجمهور. تشيد بالانسجام والتناغم بينها وبين الممثل بكر خالد، وكذلك مع هند، رغم الصراعات القائمة والتي لا تنتهي بيننا ضمن الأحداث"، مؤكدة أن "الصراع يحمل الكثير من المفاجآت، وسنشهد تغيرات في معاملة حنين لشذى على امتداد حلقات المسلسل".



تضيف غريبة بالقول أن "قصة العمل تتمحور حول عائلة عراقية من الطبقة المتوسطة والأحداث والصراعات التي ترافقها". وتصف حنين بالـ "شخصية الحنونة والصبورة في أغلب الأحيان، والموجودة في الكثير من البيوت العراقية"، مشيرة إلى "أنها ستخوض تحديات كثيرة مع زوجها وبيتها وعائلة زوجها، لكن الصبر وحبها لزوجها سيجعلانها تتحمل كل الصعاب، وبالتالي سنترك للمشاهد أن يكتشف ان كانت حنين ستحافظ على هذا التوازن أم ستتغير في النهاية".



الجدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من الممثلين العراقيين الشباب والمخضرمين ومنهم إلى جانب بكر خالد وهند نزار ومريم غريبة، كل من كاظم القريشي، بيداء رشيد، صبا إبراهيم، مينا نور الدين، ذو الفقار خضر، حسين حافظ، محمود أبو العباس، آسيا كمال، علي جابر، محسن الجبلاوي وآخرين، من كتابة ندى عماد خليل وإخراج فادي سليم وإنتاج "استديوهات أوس".