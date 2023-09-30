السبت 30 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

‎عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

‎عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ
‎عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ
في مفاجأة فنية من العيار  الثقيل، طرح النجم  عمر العبداللات، أحدث أغانيه "عش الحياة"، في تعاون فني هو الأول يجمعه بالشاعر السعودي، معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان
 
‎الأغنية الحدث التي لحنها العبداللات بنفسه ووزعها موسيقياً المايسترو مدحت خميس، وقام بالمكساج والماسترنج جاسم محمد، تتناول قضية شحذ همم النفس للاعتماد على ذاتها، دون انتظار المساعدة من أي شخص آخر.
 
‎وتلتقي كلمات الأغنية المكتوبة بإحساس الشاعر وتجربته العميقة في الحياة، مع الألحان ليتحول النص الشعري إلى قطعة موسيقية تشرح مقاصد الكلام.
‎وتقول الأغنية: "ما عاد في الدنيا ولا في الناس خير.. والكلمة الي تخاف منها.. قولها/ من لا يحبك.. لن يحبك في الأخير.. لو دارت الدنيا.. بكل فصولها/ اتعب على نفسك.. الين انك تصير.. يا انت فوق الشمس.. ولا حولها/ وما يلتقي وصف الصغير مع الكبير.. وكبر الأوادم غير كبر عقولها".
‎وتنتمي الأغنية إلى الايقاع الخليجي الغارق في الحنين، فكانت النتيجة ظهور قطعة غنائية موسيقية تذيب الاحساس، في قول الشاعر: "ما في حاجة تستحق أنها تثير.. حتى المشاكل لا تجيب حلولها/ عش الحياة وقل لمن يزعجك طير.. ولا تزعجك ناس بقرع طبولها".
 
‎وتم طرح العمل على جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية وموقع يوتيوب، الى جانب الإذاعات والمحطات العربية.
 
‎رابط الأغنية على موقع يوتيوب
 
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