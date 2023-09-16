السبت 16 أيلول 2023
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علاقة حب تجمع أحمد فهمي وإلهام شاهين.. وهذه التفاصيل

تظهر إلهام شاهين في البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمي، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التي تقلب حياتها رأسا على عقب.
تظهر إلهام شاهين في البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمي، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التي تقلب حياتها رأسا على عقب.
نشرت قناة On E برومو مسلسل "الفريدو" بطولة النجمة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي استعدادا لعرضه يوم 24 سبتمبر الجاري.

وتظهر إلهام شاهين في البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمي، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التي تقلب حياتها رأسا على عقب.اضافة اعلان



وعلقت القناة على برومو العمل عبر Facebook قائلة: "انتظروا مسلسل الفريدو عن كتاب (55 مشكلة حب) بطولة النجمة إلهام شاهين والنجم أحمد فهمي بدءًا من الأحد 24 سبتمبر، فقط وحصريا على شاشة ON".

وطرح الفنان أحمد فهمي على حسابه الرسمي على إنستجرام بوستر جديد لمسلسل "الفريدو"، وتشاركه البطولة الفنانة إلهام شاهين، والمسلسل عن كتاب 55 مشكلة حب، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

وكتب فهمي معلقا على المنشور: "فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره مابينتهي.. #الفريدو #قريبًا"، وظهر الفنان أحمد فهمي في بوستر مسلسل الفريدو، ومعه الفنانة إلهام شاهين.



مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم.

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